Averea generației "baby boomers" va ajunge în principal la persoane deja foarte bogate: "Va fi cea mai mare moștenire din istorie"

Moștenirile se așteaptă să fie cel mai mare transfer de bogăție generațională din istorie. FOTO: Hepta

Generația "Baby Boomers" urmează să lase trilioane de dolari moștenitorilor lor în următoarele două decenii, dar transferul uriaș de bogății va aduce beneficii în principal moștenitorilor Generației X și milenialilor care sunt deja bogați, scrie The Washington Post.

O nouă analiză realizată de Visa Business and Economic Insights constată că cei din generația "Baby Boomers", născuți între 1946 și 1964, vor lasa o avere de 36 de trilioane de dolari moștenitorilor lor mai tineri în următorii 20 de ani.

Aproape trei sferturi din gospodăriile care primesc o moștenire se vor afla în eșalonul superior al averii atunci când vor primi banii, estimează Visa. Generația X și milenialii s-au născut între 1965 și 1996.

Adesea numit Marele Transfer de Bogăție, moștenirile se așteaptă să fie cel mai mare transfer de bogăție generațională din istorie, având în vedere dimensiunea masivă a populației Baby Boomers și averea lor.

Baby Boomers dețin active în valoare de aproximativ 93 de trilioane de dolari, conform analizei Visa. Se așteaptă ca doar aproximativ 8,6% din această sumă, sau aproximativ 8 trilioane de dolari, să fie cheltuită în economie, după ce este moștenită.

„Opt trilioane de dolari nu este de neglijat”, a declarat economistul șef al Visa, Wayne Best. Dar această cifră de cheltuieli a fost redusă considerabil față de averea inițială.

Visa a calculat că aproximativ 36 de trilioane de dolari ar fi transferate de la generația „baby boomers” la moștenitorii lor, după scăderea datoriilor precum ipotecile, precum și a cheltuielilor pentru pensie și a impozitelor. În SUA, asta înseamnă aproximativ 515.000 de dolari per gospodărie moștenitoare, dar moștenirile vor fi inegale.

Cei mai bogați baby boomers au cel mai mult de donat. Visa a descoperit că cei din percentila 90-99 ai generației „baby boomers” dețineau o avere de aproximativ 44 de trilioane de dolari. Între timp, cele mai mici 90% din gospodăriile generației „baby boomers” dețin o avere de doar 16 trilioane de dolari.

Deoarece majoritatea moștenirilor provin de la baby boomers bogați, este mai probabil ca și moștenitorii lor să fie bogați. Generația „baby boomers” cu o avere mai mică va trebui să își folosească o parte mai mare din economiile lor pentru a plăti locuințe, asistență medicală și alte nevoi, în timp ce gospodăriile mai bogate pot economisi mai mult pentru a-i lăsa mai departe.

Cine va beneficia de averile lăsate moștenire

Cea mai mare parte a acestor bani va ajunge la persoane care au o avere mult mai mare decât media. Iar asta înseamnă că o mare parte din ei vor fi economisiți sau investiți, mai degrabă decât cheltuiți.

„Americanii mai bogați vor investi acești bani pe piața bursieră sau în imobiliare”, a declarat Jeremy Ney, profesor la școala de afaceri a Universității Columbia și autor al buletinului informativ American Inequality. „Nu cumpără alimente sau mașini, ci doar schimbă săptămâna contabilului tău.”

De asemenea, ar putea lărgi decalajele dintre americanii cu bogății mai mici și cei cu bogății mai mari, a spus Ney, care deja s-au accelerat.

Se așteaptă în continuare ca cheltuielile de 8 trilioane de dolari să stimuleze economia. Visa estimează că va majora creșterea anuală a cheltuielilor de consum în următorii 20 de ani de la 2% la 2,1%. O mare parte din acești bani vor fi cheltuiți pe locuințe sau mașini noi, precum și pe călătorii și comerț cu amănuntul.

Un motiv pentru care bogăția transferată va ajunge la cei deja bogați ar putea fi acela că oamenii trăiesc mai mult și, prin urmare, își transmit banii moștenitorilor care au deja 50 sau 60 de ani, a remarcat Jonathan Parker, profesor de economie financiară și codirector al Inițiativei MIT Sloan Consumer Finance. Acei moștenitori au avut mai mult timp să acumuleze avere decât ar fi avut dacă ar fi moștenit la 20 sau 30 de ani.

„Există motive de stimulare fiscală pentru a aștepta până la moarte pentru a lăsa mai departe aceste moșteniri”, a spus el.

Totuși, unii oameni din generațiile mai în vârstă au început deja să-și lase averea mai departe, dorind să vadă efectele acesteia cât timp sunt în viață. Visa a descoperit că tot mai mulți boomers se bucură de beneficiile averii lor, inclusiv prin a-și duce nepoții în vacanță fără părinți și prin a-i ajuta pe moștenitori cu avansurile pentru case.