Boris Romanchenko, supraviețuitor al Holocaustului, a fost ucis în timpul unui bombardament asupra unui bloc din Harkov

Un bărbat în vârstă de 96 de ani, care a supraviețuit mai multor lagăre de concentrare naziste, a fost ucis în Harkov.

Boris Romanchenko a fost ucis când o bombă a lovit blocul de apartamente în care locuia, anunță Fundația pentru memoriale din Buchenwald și Mittelbau-Dora.

Boris Romachenko a supraviețuit captivității în lagărele de concentrare Buchenwald, Mittelbau-Dora și Bergen Belsen.

Boris Romantschenko survived the concentration camps #Buchenwald, #Peenemünde, #Dora and #BergenBelsen. Now he has been killed by a bullet that hit his house in #Charkiv, #Ukraine. He was 96 years old. We are stunned. pic.twitter.com/ZZIK2OdbAu