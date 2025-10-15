Cancelarul german Friedrich Merz va cere dereglementarea sectorului bancar european

Cancelarul german Friedrich Merz pledează pentru dereglementarea sectorului bancar european. Foto: Hepta

Cancelarul german Friedrich Merz va pleda pentru dereglementarea sectorului bancar european, în cea mai recentă încercare de a stimula creşterea celei mai mari economii a continentului, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, relatează Agerpres.

De ani de zile, industria financiară din Germania se plânge de povara reglementărilor, care, potrivit bancherilor, a dus la pierderea cotei de piaţă în favoarea instituţiilor financiare din afara Europei. În acest context, angajamentul lui Friedrich Merz de a susţine dereglementarea este privit cu interes de sectorul bancar german, care speră ca liderul de la Berlin să promoveze această agendă atât în discuţiile cu partenerii din coaliţie, cât şi la nivelul Uniunii Europene.

Merz, care a fost anterior preşedintele filialei germane a administratorului american de investiţii BlackRock, şi-a prezentat recent poziţia într-un discurs public. Deşi a recunoscut că stabilitatea financiară s-a consolidat în urma măsurilor impuse precum majorarea rezervelor şi crearea fondurilor de siguranţă, cancelarul a avertizat că aceste politici au avut „consecinţe devastatoare pentru economia germană”.

O mare parte din reglementarea bancară europeană este stabilită la nivelul UE, iar blocul comunitar analizează în prezent dacă va urma exemplul administraţiei Trump, care a relaxat o parte dintre normele introduse după criza financiară din 2008.

Acest a fost preşedintele filialei germane a administratorului american de investiţii BlackRock şi a prezentat recent poziţia într-un discurs public. Deşi a recunoscut că stabilitatea financiară s-a consolidat în urma măsurilor impuse — precum majorarea rezervelor şi crearea fondurilor de siguranţă, cancelarul a avertizat că aceste politici au avut „consecinţe devastatoare pentru economia germană”.

„Băncile sunt prea puternic reglementate”, a declarat Merz, exprimându-şi îngrijorarea că instituţiile europene pierd teren în faţa rivalilor din Statele Unite. Potrivit surselor, el consideră că această tendinţă ar putea continua, în special pe fondul politicilor pro-business promovate de administraţia Trump.

Totuşi, ideea dereglementării a stârnit îngrijorări în rândul băncilor centrale europene. Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a avertizat recent că „dereglementarea nu ar trebui realizată prin reducerea standardelor pentru bănci”, subliniind importanţa menţinerii stabilităţii sistemului financiar.

În aceeaşi notă, Isabel Schnabel, membru al Board-ului BCE, s-a pronunţat împotriva relaxării reglementărilor și spune că o astfel de decizie „ar alimenta instabilitatea şi ar putea planta seminţele viitoarelor crize”.