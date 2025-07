Cel puțin 18 oameni au murit după ce un vapor cu turiști s-a răsturnat, în Vietnam. Zeci de persoane sunt date dispărute

Cel puțin 18 cadavre au fost recuperate după ce o ambarcațiune turistică s-a răsturnat sâmbătă în Golful Halong din Vietnam, transmite CNN, care citează presa de stat din această țară.

12 oameni au fost recuperați în viață de salvatori, adaugă sursa citată.

Eforturile de căutare și salvare continuau la ora acestei actualizări pentru aproximativ 20 de persoane date dispărute.

