"Cetățenia rusă, bilet spre front”. Avertisment pentru cetățenii Republicii Moldova, transmis de ministrul de Externe de la Chișinău

Ministerul de Externe de la Chișinău a emis o alertă pentru cetățenii Republicii Moldova care vor să călătorească sau să tranziteze Rusia. FOTO: Profimedia Images

Ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău, Mihai Popșoi, a avertizat cetățenii Republicii Moldova că obținerea cetățeniei ruse poate însemna "un bilet spre front".

"Cetățenie rusă = bilet spre front. Cei care pun la îndoială acest fapt, ascultați-l pe Alexandr Bastrykin, Șeful Comitetului de Investigații al Rusiei, care se laudă că a prins 80,000 de migranți. I-a pus pe toți la evidență militară, iar 20,000 de tineri migranți sunt deja pe front.

Sunt sigur că moldovenii nu-și doresc asemenea bilete într-o singură direcție. Atenționez toți cetățenii noștri să fie vigilenți pentru a evita situații regretabile, care nu mai pot fi corectate”, a scris Mihai Popșoi pe Facebook.

De asemenea, Ministerul de Externe de la Chișinău a emis o alertă pentru cetățenii Republicii Moldova care vor să călătorească sau să tranziteze Rusia.

Potrivit MAE, în ultima perioadă a crescut numărul cazurilor în care moldovenii sunt supuşi unor controale extinse la frontieră. Acestea pot include chestionări de până la 12 ore, verificarea telefoanelor şi testarea cu poligraful. Totodată, Chişinăul a anunţat că a primit informaţii despre cazuri în care cetăţeni moldoveni aflaţi în detenţie administrativă în Rusia au fost presaţi să semneze contracte de înrolare în armata rusă.

În luna mai, preşedintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care simplifică procedura de obţinere a cetăţeniei pentru locuitorii din Transnistria, regiunea Moldovei ocupată de Rusia.

Solicitanţii eligibili pot fi scutiţi de cerinţele privind rezidenţa în Rusia, de testele de istorie şi de educaţie civică şi nu sunt obligaţi să demonstreze cunoaşterea limbii ruse.

În mai 2025, Moscova a simplificat procesul de obţinere a cetăţeniei ruse pentru locuitorii teritoriilor din Georgia ocupate de Rusia, Abhazia şi Osetia de Sud.