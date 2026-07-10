Ciudatul război rece de pe insula arctică Svalbard, teritoriul NATO al Norvegiei populat însă de ruși și chinezi

Imagine a așezării Longyearbyen, arhipeleagul Svalbard, Norvegia. Foto: Getty Images

Timp de mai bine de două decenii, doi lei impunători din granit flancau intrarea principală într-o clădire cu pereți ruginii, ridicată dincolo de Cercul Arctic, în localitatea Ny-Alesund de pe Svalbard, un arhipelag situat între partea continentală a Norvegiei și Polul Nord. Acum, cei doi lei, specifici celor întâlniți în fața clădirilor chinezești, au dispărut. Iar povestea dispariției lor are legătură cu noile tensiuni geopolitice care au ajuns chiar și în acest colț izolat din lume, informează CNN.

Leii - acum dispăruți - păzeau până acum o stație de cercetare chineză amplasată în Ny-Alesund. În luna mai, ei au fost îndepărtați de autoritățile norvegiene, care au dat jos, cu acea ocazie, și un panou de pe clădire cu inscripția: „Stația Fluviului Galben”.

Decizia Norvegiei în acest caz e văzută de experții consultați de CNN drept o nouă acțiune prin care guvernul de la Oslo încearcă să-și întărească suveranitatea asupra acestei regiuni arctice.

Până acum, Groenlanda domina discuțiile legate de zona arctică, după declarațiile repetate făcute de președintele SUA, Donald Trump, legate de dorința sa de a anexa această insulă.

Un alt conflict e pe cale acum să izbucnească în Svalbard, Norvegia, o zonă deja „populată” de China și Rusia, care au aici stații de cercetare.

Imagine din Svalbard, Norvegia. Foto: Getty Images

Svalbard este un arhipeleag de insule, cu o „populație” de 3.000 de locuitori, dar este lipsit de o populație „nativă”, fiind un loc lipsit de clinici de specialitate sau maternități, motiv pentru care femeile nu au cum să nască aici, în condiții normale.

În plus, conform ultimelor cercetări, această regiune arctică este una cu cele mai ridicate rate de încălzire de pe planetă - de 6-7 ori mai mare decât media globală.

Ce caută rușii în Norvegia?

Conform unui tratat care datează mai bine de 100 de ani, Norvegia deține suveranitatea completă asupra zonei, dar cetățeni din 50 de țări semnatare ale tratatului - inclusiv China sau Rusia - pot lucra și trăi în Svalbard fără a avea nevoie de viză.

Motivul: în ultimele decenii Svalbard a devenit principalul centru de cercetări arctice de pe planetă: „Oamenii din întreaga lume, cu diferențe culturale uriașe, vin aici să lucreze împreună” a spus Hedda Andersen, specialistă în glaciologie, care lucrează la Stația de Cercetare Ny-Ålesund.

Dar această armonie se erodează pe măsură ce modul unic de organizare al Svalbardului intră în conflict cu relațiile internaționale tot mai fracturate, în special între SUA, Rusia și China.

Pe lângă beneficiile din pescuitul oceanic, zona conține minerale rare, aflate sub fundul mării. În plus, Svalbard se află într-o poziție excelentă pentru analiza datelor provenite de la sateliții aflați pe orbită deasupra zonei polare: sunt date științifice, meteo, dar și din domeniul militar.

Stațiunea rusă de cercetare din Barentsburg, Svalbard. Foto: Getty Images

De asemenea, Svalbard se situează și în apropiere de Peninsula Kola, una din cele mai importante regiuni strategice a Federației Ruse, locul în care rușii dețin arsenalul nuclear naval.

Barentsburg, un avanpost minier și de cercetare de pe Svalbard, este locuit aproape în întregime de ruși și este păzit de un bust uriaș al lui Vladimir Lenin.

Aici, în 2023, rușii au organizat o mini-paradă militară, cu mai multe camioane și snowmobile care arborau steagul Federației Ruse. La paradă, rușii au utilizat și un elicopter, care a zburat la joasă înălțime, motiv pentru care autoritatea norvegiană de aviație civilă le-a și aplicat o amendă.

Acum, Rusia acuză Norvegia că încearcă să „militarizeze” insula.

Ministrul de Externe al Norvegiei a respins însă acuzațiile și a precizat, pentru CNN, că Tratatul de la Svalbard împiedică înființarea unei baze NATO pe insule sau folosirea lor în scopuri militare.

„Svalbard este parte a Norvegiei. Svalbard este parte a NATO. Svalbard este parte a planurilor de apărare norvegiene”, a precizat ministrul de externe norvegian.

Norvegia: „Nu există o stație de cercetare chineză pe Svalbard. Există o stație de cercetare norvegiană cu chiriași chinezi”

În afară de Rusia, deși nu e considerată o „putere arctică”, China are însă multă ambiție. Beijingul are planuri pentru deschiderea unui „Drum polar al mătăsii”, mai exact deschiderea unui coridor de infrastructură și transport în zona arctică.

În 2024, în timp ce chinezii sărbătoreau 20 de ani de la înființarea propriei stații de cercetare de la Ny-Ålesund, o companie de turism chineză a adus peste 100 de turiști în Svalbard. Unii purtau steaguri; unul avea o ținută de camuflaj cu ce părea a fi un emblema militară chineză.

Turiști chinezi în Svalbard. Foto: Profimedia Images

Evenimentul a stârnit îngrijorare în Norvegia.

Un purtător de cuvânt al Ambasadei Chinei în Norvegia a spus că Beijingul participă la misiunea arctică „în conformitate cu legea internațională” și că intențiile sale în regiune sunt „să protejeze interesele comune ale tuturor țărilor”.

Un alt „personaj” extrem de important în această poveste îl reprezintă schimbările climatice: astfel, în vara anului 2024, Svalbard a depășit toate recordurile anterioare de topire a gheții, pierzând mai mult de 60 de gigatone de gheață, circa 1% din totalul masei sale.

xSchimbările climatice alimentează această narațiune legată de interesul brusc pe care îl dobândește zona arctică, în acest nou context, mai exact topirea gheții va deschide noi rute maritime și va facilita astfel noi oportunități economice și strategice.

Realitatea este însă mult mai complicată, a explicat Andreas Østhagen, cercetător principal la Institutul Fridtjof Nansen Institute din Oslo: oamenii se așteaptă la libera circulație a navelor prin Oceanul Arctic de zeci de ani, pentru a profita apoi de uriașele zăcăminte de petrol și gaze - dar acest lucru nu s-a întâmplat. Regiunea rămâne aspră și neprielnică.

Norvegia și-a făcut, de asemenea, clară ambiția de a exploata o întindere uriașă a fundului mării Arctice din jurul Svalbardului și dincolo de acesta pentru minerale critice. Planul a fost contestat de Rusia — „am dori să reamintim încă o dată părții norvegiene că aceasta nu exercită suveranitate necondiționată” asupra Svalbardului, au declarat oficialii ruși într-o informare din 2023.

Apoi a venit îndepărtarea leilor chinezi, împreună cu simbolurile naționale, de la clădirile altor țări din Ny-Ålesund. „Nu există o stație de cercetare chineză pe Svalbard,” a spus Eivind Vad Petersson, ministrul norvegian de Externe. „Există o stație de cercetare norvegiană cu chiriași chinezi,” a spus el. „Asta este o diferență cu adevărat semnificativă”. Astfel, deocamdată, Norvegia este încrezătoare că va putea „menține un anumit nivel de stabilitate în această regiune”, a mai spus Petersson.