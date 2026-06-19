Consiliul European cere un pachet de sancțiuni impotriva Israelului. Decizia este la Ursula von der Leyen

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Foto: Profimedia Images

Liderii UE au pus presiune pe Comisia Europeană, condusă de Ursula von der Leyen, să redacteze un pachet de sancțiuni împotriva Israelului. Aceste sancțiuni, odată adoptate, ar restricționa importurile de produse provenite din coloniile ilegale ale Israelului din teritoriile palestiniene și ar pune capăt unei perioade de trei luni „frustrante” de când reprezentanții UE nu reușesc să se pună de acord în privința unei astfel de decizii, informează euobserver.

„Consiliul European ia notă de intenția Comisiei de a veni cu opțiuni în fața ședinței Consiliului programate pe 13 iulie 2026, în lumina deteriorării situației legate de amplasamentele ilegale”, se arată într-o declarație a liderillor UE la finalul ședinței Consiliului European desfășurat la Bruxelles, pe 19 iunie.

Din luna aprilie, Uniunea Europeană a rămas divizată în privința impunerii de sancțiuni Israelului, în ciuda faptului că unele state membre critică dur situația din Gaza și violențele coloniștilor israelieni împotriva palestinienilor din Cisiordania. Kaja Kallas, șefa diplomației europene, declara, la acel moment, că propunerile pentru o suspendare parțială a acordului de asociere UE-Israel rămân „pe masă”, dar necesită o schimbare de poziție a statelor membre pentru a putea intra în vigoare.

Acum, mai multe state europene, în frunte cu Franța, Suedia, Spania, Belgia și Irlanda, cer o interzicere a importurilor de produse provenite din teritoriile israeliene ilegale, pentru cel puțin 3 luni.

Liderii UE au dezbătut subiectul „sancțiunilor împotriva activității extremiste și violente a coloniștilor din Cisiordania, sancțiuni la nivelul Uniunii împotriva miniștrilor extermiști și o distincție clară dintre teritoriul Israelului și cel al așezărilor ilegale, pentru a alinia politica de comerț în conformitate cu legislația internațională”, a spus președintele francez Emmanuel Macron, la finalul ședinței Consiliului European de vineri.

Principalii aliați ai Israelului din UE sunt Germania, Austria, Cehia, Ungaria și Slovenia - reprezentanții acestor state s-au opus sancțiunilor. Reprezentanții Comisiei nu au reușit să stabilească dacă o astfel de decizie necesită un vot unanim sau o majoritate calificată (în acest caz, o majoritate de țări care să totalizeze 65% din populația UE.

Diplomații europeni citați de EuOBserver, au estimat că, în prezent, 10-12 state sunt în favoarea ideii de a interzice importul de produse din coloniile israeliene.

Importurile UE din aceste colonii israeliene aflate din Cisiordania sunt de 15 ori mai mari comparativ cu importurile de produse palestiniene, din aceeași regiune. În plus, din ianuarie 2023 și până în aprilie 2026, un număr de 116 de comunități palestiniene din Cisiordania au fost complet sau parțial strămutate, conform ONU. Cel puțin 5.900 de persoane au fost strămutate forțat.