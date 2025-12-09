Coreea de Sud ridică de la sol de avioane militare după ce nouă aeronave ruseşti şi chineze au intrat în zona sa de apărare

Avioane de vânătoare F-15K Slam Eagle al Forțelor Aeriene ale Republicii Coreea. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Coreea de Sud a anunţat marţi că a ordonat ridicarea de urgenţă de la sol de avioane de vânătoare, după ce a fost semnalată prezenţa a şapte avioane militare ruseşti şi două chineze în zona sa de apărare aeriană, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Avioanele ruseşti şi chineze au intrat în Zona de Identificare a Apărării Aeriene a Coreei de Sud (KADIZ) în jurul orei 10:00 locale (01:00 GMT), a anunţat Statul Major Interarme sud-coreean într-un comunicat.

Niciunul nu a încălcat spaţiul aerian sud-coreean, potrivit aceleiaşi surse.

Armata sud-coreeană a precizat că a ridicat de la sol „avioane de vânătoare în cadrul unor măsuri tactice”.

Ce este zona de apărare aeriană

O Zonă de Identificare a Apărării Aeriene este o zonă, mai mare decât spaţiul aerian, pe care o ţară o controlează din motive de securitate, deşi acest concept nu este definit în niciun tratat internaţional.

Potrivit armatei sud-coreene, citată de agenţia de ştiri Yonhap, avioanele chineze şi ruseşti au fost detectate înainte de a intra în zona de apărare aeriană. Ele au intrat şi au ieşit de mai multe ori din această zonă înainte de a pleca după circa o oră.

Avioane militare chineze şi ruseşti au pătruns cu regularitate în zona de apărare aeriană a Coreei de Sud din 2019, invocând exerciţii comune.

Ultimul incident de acest gen a avut loc în noiembrie 2024 şi a implicat cinci aeronave chineze şi şase ruseşti.

China şi Rusia, aliaţi tradiţionali ai Coreei de Nord, şi-au consolidat cooperarea militară de la invazia Rusiei în Ucraina la începutul anului 2022.