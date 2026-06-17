Criză la Muzeul Luvru. Director: "Suntem la capătul puterilor". Investiţiile dintr-un proiect de renovare ajung la 1 miliard de euro

Investiţiile dintr-un proiect de renovare a Muzeului Luvru ajung la 1 miliard de euro. FOTO: Profimedia Images

Muzeul Luvru, în plină criză după spectaculosul jaf din octombrie, este "la capătul puterilor" şi se confruntă cu "un zid" în ceea ce priveşte investiţiile necesare pentru renovarea echipamentelor sale învechite, a afirmat miercuri preşedintele său, Christophe Leribault, notează Agerpres.

"Putem spune, fără ocolişuri: în pofida măreţiei sale impunătoare, în pofida angajamentului zilnic al echipelor sale, Luvru este la capătul puterilor", a declarat în faţa unei comisii a Senatului francez, camera superioară a Parlamentului, directorul numit în februarie.

"Echipamentele şi infrastructura se apropie de sfârşitul ciclului de viaţă", a spus el.

Furtul bijuteriilor Coroanei, de la 19 octombrie anul trecut, a scos la iveală lacunele de securitate şi întârzierile acumulate în modernizarea echipamentelor celui mai vizitat muzeu din lume.

"Ne aflăm, aşadar, la o răscruce de drumuri, urgenţele legate de clădiri se acumulează, iar în ceea ce priveşte investiţiile ne confruntăm cu un zid, ceea ce, evident, nu este ceea ce ne-am dori să auzim", a declarat Leribault, anunţând că peste 10.000 de vase greceşti trebuie mutate înaintea lucrărilor de renovare la una dintre aripile Muzeului Luvru.

În acest context, preşedintele a susţinut "necesitatea absolută" de a duce la bun sfârşit colosalul proiect de renovare a muzeului, denumit "Louvre - Nouvelle Renaissance" şi evaluat la peste un miliard de euro.

Un nou sistem de securitate

În ceea ce priveşte securitatea muzeului, Christophe Leribault a afirmat că "abordează cu hotărâre urgenţele care se impun" şi a anunţat punerea în funcţiune, începând din ianuarie 2027, a noului sistem de supraveghere video perimetrală.

"Desigur, am instalat de urgenţă câteva camere suplimentare în locuri absolut strategice, unde se constatase o deficienţă, dar nu putem recrea o reţea complet nouă, cu sute de camere, fără a consolida infrastructura tehnică", a explicat el, anunţând înfiinţarea, în octombrie, a unui nou centru de comandă pentru securitate.

Funcţia de coordonator de securitate, a cărei creare fusese anunţată imediat după spargere, este încredinţată unui fost comisar de poliţie, a anunţat directorul, potrivit căruia "rana provocată de furt şi trauma din lunile care au urmat sunt încă foarte vii" în cadrul muzeului.