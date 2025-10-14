Cum să câștigi milioane de dolari în doi pași: Pasul 1: Fă afaceri în industria de apărare. Pasul 2: Trebuie să fii fata șefului GRU

Șeful GRU (d) prezintă documente din arhiva serviciului lui Vladimir Putin, Valeri Gherasimov (s) și Serghei Șoigu. Foto: Profimedia Images

Aliona Solomonova, fiica șefului Direcției Principale a Statului Major General al Forțelor Armate Ruse (GRU), Igor Kostiukov, încasează milioane de dolari de pe urma contractelor guvernamentale cu firme și companii din cadrul complexului militar-industrial, scrie publicația „Metla”, preluată de The Moscow Times.

Solomonova controlează compania Electroshield-ETS, care furnizează echipamente electrice pentru Ministerul Apărării și întreprinderile militare.

Printre clienții obișnuiți ai companiei se numără Centrul Regional JSC Nord-Vest al Concernului de Apărare Aeriană și Spațială Almaz-Antey - Uzina Obukhov, companie aflată sub sancțiunile economice impuse de Occident.

Un alt client important este Strategic Control Points Corporation, care face parte din grupul Roscosmos, dar în același timp realizează proiecte pentru Ministerul Apărării. În ultimele 12 luni, compania lui Solomonova a primit aproximativ 1,8 miliarde de ruble de la Strategic Control Points Corporation.

Fiica șefului GRU și-a început cariera în 2007 în structurile omului de afaceri Vladimir Evtușenkov, care este implicat și în sectorul industriei de apărare.

În prezent, fiica șefului GRU deține proprietăți imobiliare scumpe. Ea are o casă cu o suprafață de aproximativ 970 de metri pătrați și un teren de circa 6 hectare într-un complex rezidențial de lux - Lesnîie Dali-2”, din regiunea Moscovei. Valoarea de piață a unor astfel de proprietăți imobiliare este estimată la 200 de milioane de ruble, echivalentul a peste 2,5 milioane de dolari.