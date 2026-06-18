Cursa globală pentru combustibil nuclear se mută în Africa: China, Rusia și Europa se luptă pentru minele de uraniu

Situl Arlit este una dintre cele mai importante regiuni producătoare de uraniu din punct de vedere istoric din Niger. FOTO: Profimedia Images

Industria uraniului din Africa devine un front strategic în cursa globală pentru combustibil nuclear, pe măsură ce creșterea cererii pentru reactoare, preocupările privind securitatea aprovizionării și tendințele de naționalizare a resurselor atrag o atenție sporită asupra rezervelor de pe continent, porivit Business Insider Africa.

La nivel mondial, Australia a rămas liderul clar în 2023, cu 1,67 milioane de tone de uraniu recuperabil identificat, reprezentând 28% din totalul mondial, potrivit datelor Agenției pentru Energie Nucleară a OECD și Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).

Kazahstanul a urmat cu 813.900 de tone, iar Canada cu 582.000 de tone, cele trei țări deținând având 52% din resursele identificate la nivel global.

Africa găzduiește însă mai multe dintre următoarele mari baze de resurse de uraniu, Namibia ocupând locul al patrulea la nivel mondial, cu 497.900 de tone, urmată de Niger cu 336.000 de tone și Africa de Sud cu 320.900 de tone.

Între timp, Namibia ocupă o poziție și mai importantă în ceea ce privește producția, fiind al treilea cel mai mare producător de uraniu din lume, după Kazahstan și Canada, după ce producția record de anul trecut a depășit 10.000 de tone de U3O8, cunoscut în mod obișnuit sub denumirea de „yellowcake”.

Botswana, cu 87.200 de tone, și Tanzania, cu 57.700 de tone, contribuie la consolidarea poziției Africii ca furnizor pe termen lung.

Africa atrage noi investiții în explorare

Raportul „Red Book” al OECD-NEA și AIEA estimează că cheltuielile globale pentru explorarea și dezvoltarea minelor de uraniu au ajuns la 840 de milioane de dolari în 2023, în creștere cu 5% față de 2022.

Ponderea Africii a crescut de la 4% din cheltuielile globale raportate în 2020 la 12% în 2022, înainte de a scădea la un nivel estimat de 9% în 2023.

Namibia a atras cea mai mare parte a investițiilor din Africa, cheltuielile pentru explorare și dezvoltarea minelor crescând de la 11 milioane de dolari în 2020 la 86 de milioane de dolari în 2022, înainte de a coborî la un nivel estimat de 75 de milioane de dolari în 2023.

În aceeași perioadă, în țară au fost forați aproximativ 342.436 de metri, majoritatea lucrărilor fiind legate de explorarea uraniului.

Namibia a produs 5.754 de tone de uraniu în 2021 și 5.612 tone în 2022, înainte ca producția să crească cu 25%, la 6.985 de tone în 2023, datorită exploatărilor Husab și Rössing.

În 2024, producția a ajuns la 7.333 de tone, plasând țara pe locul al treilea la nivel mondial, după Kazahstan și Canada, potrivit Asociației Mondiale Nucleare.

Până în 2025 și începutul lui 2026, poziția Namibiei s-a consolidat și mai mult, Reuters relatând că producția de uraniu a crescut cu 22% de la an la an în primele zece luni din 2025, în timp ce compania Paladin Energy și-a accelerat planurile de creștere a producției la mina Langer Heinrich.

Compania afirmă că mina este pe cale să atingă capacitatea maximă de producție începând din iulie 2026.

Această bază de producție a devenit și importantă din punct de vedere geopolitic, deoarece o mare parte a industriei uraniului din Namibia este legată de mari actori străini.

Husab este operată de Swakop Uranium, susținută de China General Nuclear Power Group, în timp ce Rössing este controlată de China National Uranium Corp.

Între timp, proiectele Tumas ale Deep Yellow și Etango al Bannerman Energy fac parte din următorul val de dezvoltare al sectorului uraniului din Namibia.

Nigerul trece de la statutul de furnizor la cel de sursă de risc

În contrast, Niger rămâne unul dintre producătorii consacrați de uraniu ai Africii, în timp ce restructurează sectorul în jurul unui control intern mai mare și al dezvoltării proiectelor pe termen lung.

Producția de uraniu a Nigerului a scăzut de la 2.248 de tone în 2021, provenite din exploatările Arlit și Akouta, la 2.020 de tone în 2022, toate provenind din Arlit, după ce compania Cominak a închis mina Akouta în martie 2021, după mai bine de 40 de ani de funcționare și 75.000 de tone extrase.

În octombrie 2022, SOMAIR, producătorul de uraniu de la Arlit operat istoric de compania franceză de combustibil nuclear Orano, a pus în funcțiune o nouă zonă de lixiviere în halde pentru procesarea minereului cu concentrație redusă și prelungirea duratei de viață a minei.

Totuși, turbulențele politice care au urmat loviturii de stat din iulie 2023 au perturbat aprovizionarea cu substanțe chimice și au obligat SOMAIR să oprească producția de „yellowcake” în septembrie 2023, deși activitățile miniere au continuat.

Problemele s-au amplificat în 2024, când Niger a retras în iunie permisul companiei Orano pentru proiectul Imouraren și a anulat o lună mai târziu drepturile companiei GoviEx asupra proiectului Madaouela, înainte de a începe negocieri cu firma canadiană pentru un nou cadru de dezvoltare.

De atunci, Niger și-a intensificat revizuirea acordurilor miniere cu investitori străini, inclusiv prin naționalizarea SOMAIR de către guvernul militar în iunie 2025.

Mai recent, în mai 2026, autoritățile au anulat o concesiune de uraniu cu o vechime de 58 de ani, asociată Franței, la zăcământul strategic Arlit.

Disputa a atras și Rusia în sector, după ce publicația Le Monde a relatat despre îngrijorările Franței privind un posibil acord prin care Niger ar urma să vândă aproximativ 1.000 de tone de „yellowcake” companiei ruse Rosatom pentru aproximativ 170 de milioane de dolari, deși Niger și Rosatom au negat existența unui acord confirmat.

În consecință, resursele recuperabile identificate ale Nigerului au scăzut, parțial din cauza epuizării rezervelor exploatate și a unei reevaluări în scădere a proiectului Imouraren, în timp ce creșterile înregistrate la Dasa și Takardeit au compensat doar parțial declinul.

Africa de Sud rămâne o bază importantă de resurse

În același timp, Africa de Sud rămâne unul dintre cei mai importanți deținători de resurse de uraniu de pe continent, deși produce mai puțin decât Namibia și Niger, și ar putea deveni mai importantă dacă prețurile mai ridicate vor revitaliza proiectele bazate pe produse secundare și pe valorificarea haldelor.

Producția a fost estimată la 192 de tone în 2021 și 200 de tone în 2022, cea mai mare parte a producției istorice provenind ca produs secundar al exploatării aurului sau, într-o măsură mai mică, al cuprului extras la Palabora.

Potrivit Agenției pentru Energie Nucleară, producția actuală de uraniu provine din operațiunile de pe râul Vaal, prin procesarea materialului extras din recifele miniere ale exploatării Moab Khotsong, deținută de Harmony Gold.

Mina subterană Moab Khotsong, din nordul Africii de Sud, reprezintă una dintre cele mai mari rezerve de aur și uraniu ale țării, cu resurse recuperabile identificate de uraniu estimate la 8.360 de tone.

Majoritatea proiectelor de uraniu din Africa de Sud sunt controlate de companii miniere de aur, reflectând lunga tradiție a țării de a produce uraniu împreună cu metale prețioase.

Franța, China și Rusia intensifică competiția

Pierderea influenței Franței în Niger a determinat Parisul să-și reevalueze sursele africane de aprovizionare cu uraniu, aducând Namibia, Botswana și Malawi în prim-plan ca alternative mai stabile.

În același timp, controlul Chinei asupra unor active-cheie din Namibia, inclusiv Husab și Rössing, a consolidat poziția Beijingului în lanțul de aprovizionare african cu uraniu, în timp ce interesul raportat al Rusiei pentru uraniul din Niger și pentru proiectul Mkuju River din Tanzania a adăugat o nouă dimensiune competiției pentru securitatea aprovizionării cu combustibil nuclear.