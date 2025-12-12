”Dacă vorbim despre un compromis, atunci să fie unul corect”. De ce vrea Rusia Donbasul și de ce Ucraina refuză să-l cedeze

Moscova vrea ca Ucraina să părăsească regiunea Donbas, inclusiv părțile din regiunile Donețk și Luhansk pe care Rusia nu a reușit să le ocupe în peste un deceniu de război. sursa foto: Getty

Moscova insistă în continuare că își dorește ca Ucraina să își retragă forțele din regiunea Donbas, pe care Kievul o apără cu înverșunare încă din 2014. Jurnaliștii de la Euronews explică ce se află acolo și de ce este Rusia atât de interesată să preia controlul total asupra acestei zone.

Când Rusia a invadat pentru prima dată Ucraina, în 2014, a anexat rapid Crimeea și a trimis trupe în regiunile estice ale Ucrainei. Ținta principală a Moscovei a fost Donbasul, o zonă care cuprinde două regiuni ucrainene: Donețk și Luhansk.

La mai bine de zece ani distanță, Rusia încearcă în continuare să obțină controlul complet asupra Donbasului, introducând cererile sale teritoriale în așa-numitul „cadru de pace”, mediat de Statele Unite.

Washingtonul a intensificat presiunile asupra Kievului, forțând Ucraina să accepte concesii semnificative, în timp ce angajamentul Rusiei ar fi acela de „a opri pur și simplu luptele”, a declarat anterior președintele SUA, Donald Trump.

„Ei (rușii) fac concesii. Marea lor concesie este că se opresc din luptă și nu mai iau alte teritorii”, a afirmat Trump.

Se așteaptă ca Ucraina să facă concesii mult mai mari, iar garanțiile de securitate, statutul centralei nucleare de la Zaporojie și Donbasul sunt cele mai sensibile puncte ale negocierilor.

Moscova nu și-a redus cererile și vrea ca Ucraina să părăsească regiunea Donbas, inclusiv părțile din regiunile Donețk și Luhansk pe care Rusia nu a reușit să le ocupe în peste un deceniu de război.

Consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, care ar fi lucrat la propunerea inițială a Rusiei, alcătuită din 28 de puncte, a afirmat în mod fals, vineri, că „întregul Donbas aparține Rusiei”.

Potrivit planului divulgat, Moscova nu doar că vrea ca Ucraina să se retragă de pe propriul teritoriu, dar solicită și ca Statele Unite să recunoască Donbasul ca teritoriu rusesc.

Cine controlează Donbasul?

După mai bine de zece ani de atacuri ale trupelor ruse, regiunea Luhansk a Ucrainei este aproape în totalitate sub ocupația Moscovei.

Situația este însă diferită în regiunea Donețk, unde forțele ucrainene controlează în prezent aproximativ 6.600 de kilometri pătrați.

Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), un think tank cu sediul în Statele Unite, chiar și în condițiile actualului ritm de înaintare și ale angajării unor resurse masive, forțele ruse ar putea cuceri restul regiunii Donețk abia în august 2027.

Această zonă este puternic fortificată de trupele ucrainene, după mai bine de un deceniu de apărare intensă împotriva ofensivei ruse.

Kievul și-a consolidat constant așa-numitul „centru fortificat” din Donbas, care se întinde pe o distanță de aproximativ 50 de kilometri în vestul regiunii Donețk.

„Ucraina a petrecut ultimii 11 ani investind timp, bani și efort în consolidarea centurii fortificate și în dezvoltarea unei infrastructuri defensive și industriale semnificative”, arată ISW.

După ocuparea de către Rusia a mai multor orașe ucrainene, inclusiv Avdiivka și Bahmut, Kievul și-a ajustat linia de apărare și a întărit și mai mult rețeaua de fortificații, tranșee, câmpuri de mine și bariere antitanc.

Potențialul economic al Donbasului

Înainte de prima invazie rusă din 2014, Donbasul era motorul economic al Ucrainei. Regiunea găzduia cele mai mari întreprinderi industriale ale țării, inclusiv combinate metalurgice, mine de cărbune și fabrici chimice, care exportau la nivel global.

Centrul pentru Cercetare Economică și de Afaceri (Centre for Economic and Business Research) din Londra estimează că Donbasul reprezenta aproximativ 15,7% din PIB-ul Ucrainei și 14,7% din populația țării înainte de 2014.

Între 2014 și 2021, Ucraina a pierdut peste 80 de miliarde de euro din cauza ocupației acestui teritoriu de către Moscova, echivalentul a aproximativ 8% din PIB-ul anual al țării dinainte de război.

La începutul acestui an, ultima mină de cărbune funcțională a Ucrainei din zonă a fost nevoită să se închidă.

Între timp, Statele Unite au încercat să creeze o „zonă economică liberă” în părțile din Donbas aflate încă sub controlul Ucrainei, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, adăugând că Washingtonul dorește ca trupele sale să se retragă din aceste teritorii.

O imagine a minelor de cărbune avariate din orașul parțial ocupat Torețk, locul unor lupte intense cu trupele ruse în regiunea Donețk, Ucraina, sâmbătă, 22 februarie 2025.

Se va retrage Ucraina din Donbas?

Zelenski a explicat joi că Statele Unite sugerează ca Ucraina să se retragă din Donbas, iar trupele ruse să nu avanseze în acel teritoriu.

„Cine va guverna acest teritoriu, pe care ei îl numesc o ‘zonă economică liberă’ sau o ‘zonă demilitarizată’, nu știu”, a spus Zelenski.

„Dacă trupele unei părți trebuie să se retragă, iar cele ale celeilalte părți rămân pe loc, atunci ce îi va opri pe acești alți soldați, pe ruși? Sau ce îi va împiedica să se deghizeze în civili și să preia controlul asupra acestei zone economice libere? Toate acestea sunt extrem de serioase”, a afirmat Zelenski. „Nu este un fapt că Ucraina ar fi de acord cu așa ceva, dar dacă vorbim despre un compromis, atunci trebuie să fie un compromis corect”.

El a explicat că, dacă Ucraina ar accepta un asemenea aranjament, ar fi nevoie de alegeri sau de un referendum pentru a-l valida, subliniind că doar „poporul ucrainean” poate lua decizii privind concesiile teritoriale.

Între 2014 și 2021, cel puțin două milioane de ucraineni au fost forțați să își părăsească locuințele din Donbas din cauza luptelor, potrivit datelor ONU. Aproximativ același număr de persoane au continuat să trăiască sub ocupație rusă.