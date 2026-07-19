De ce vrea Pentagonul să testeze testosteronul soldaților și de ce cred medicii că e o idee proastă

Pete Hegseth, secretarul american al apărării. sursa foto: Getty

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a dispus testarea anuală a nivelului de testosteron pentru militarii activi și rezerviștii de peste 30 de ani, susținând că măsura va menține capacitatea de luptă a armatei. Numeroși medici avertizează însă că nu există dovezi solide în acest sens și că o testare generalizată ar putea duce, dimpotrivă, la tratamente inutile sau chiar dăunătoare – cu riscuri care merg de la infertilitate până la probleme cardiace. Cinci din cei șase specialiști contactați de Reuters s-au declarat nedumeriți de decizie, scrie The Guardian.

Numeroși specialiști din domeniul medical avertizează însă că măsura ar putea să nu aibă un asemenea efect, ci, dimpotrivă, ar putea crește riscul de infertilitate în rândul militarilor sau ar putea genera alte consecințe, dacă testosteronul este prescris în mod nejustificat.

Această dispoziție este una dintre mai multele schimbări recente de politică sanitară implementate de Hegseth și de alți membri ai cabinetului administrației Trump, care au stârnit dezbateri în rândul experților și au ridicat semne de întrebare cu privire la ce fundament științific le susține, dacă există vreunul.

Hegseth a anulat, de asemenea, obligativitatea vaccinării antigripale, o măsură cu tradiție îndelungată în armată – decizie asupra căreia a revenit ulterior, în urma unui focar de gripă – în timp ce Departamentul Sănătății și Serviciilor Umane a eliminat 17 membri din grupul său consultativ pe probleme de vaccinare și și-a modificat recomandările în domeniu.

Cinci din cei șase specialiști în sănătatea masculină contactați de Reuters pentru acest articol au declarat că anunțul privind testarea testosteronului i-a nedumerit și că se tem că ar putea duce la tratamente inutile sau chiar dăunătoare.

Hegseth a precizat că testarea va fi însoțită de consiliere menită să îi ajute pe militari să ia decizii privind tratamentul, care va fi opțional.

Obiectivele, a adăugat el, sunt de a garanta că militarii au niveluri corecte de testosteron pentru a acționa la capacitate maximă și de a le îmbunătăți rezistența, longevitatea și performanța, astfel încât să fie asigurată capacitatea de luptă a armatei.

Patru dintre cei șase medici au afirmat că nu există dovezi solide care să sugereze că testarea nivelului scăzut de testosteron la toți militarii de peste 30 de ani ar optimiza pregătirea SUA pentru luptă.

„Auzim de la pacienți că, atunci când tratezi nivelul scăzut de testosteron, se îmbunătățesc lucruri precum vigilența cognitivă și rezistența. Dar dovezile nu sunt concrete și provin de la pacienți care au fost tratați tocmai pentru că erau simptomatici”, a declarat dr. Kevin McVary, urolog în consiliul consultativ medical al Rugiet, o platformă de telemedicină care furnizează suplimente de testosteron.

Pentagonul a refuzat să comenteze subiectul dincolo de scurta sa declarație oficială.

Testarea, recomandată în prezența simptomelor

Asociația Americană de Urologie și Societatea de Endocrinologie recomandă administrarea de suplimente de testosteron doar în cazul pacienților cu deficit de testosteron confirmat și cu simptome precum libidoul scăzut, disfuncția erectilă, oboseala, scăderea masei musculare și densitatea osoasă redusă.

Administrarea de testosteron în absența unor simptome medicale duce la supratratament, a spus McVary, ceea ce poate avea, la rândul său, consecințe adverse.

Nivelurile scad în mod natural odată cu înaintarea în vârstă, începând în jurul vârstei de 30 de ani. Însă vârsta de 30 de ani nu reprezintă în sine un moment potrivit pentru testare, a declarat dr. Haleem Mohammed, director medical al Gameday Health, o rețea de clinici dedicate sănătății și stării de bine a bărbaților.

„Există un declin, la nivel de populație, de 1% pe an după vârsta de 30-40 de ani, care se accelerează pe măsură ce înaintezi în vârstă”, dar tiparele nu sunt aceleași pentru toată lumea, a spus Mohammed.

Majoritatea studiilor privind terapia de substituție cu testosteron au fost realizate pe bărbați mai în vârstă, a remarcat dr. Ugis Gruntmanis, endocrinolog la centrul medical Dartmouth Hitchcock, care a afirmat că noua dispoziție oferă ocazia de a colecta date despre bărbații mai tineri.

El a adăugat însă că implementarea pe scară largă a testării, în absența unor date preliminare din studii, ar însemna să pui carul înaintea boilor.

FDA a retras un avertisment

Pe baza, în parte, a unui studiu condus de dr. Steven Nissen de la Cleveland Clinic, care a inclus peste 5.200 de bărbați cu vârste între 45 și 80 de ani, cu niveluri scăzute de testosteron și risc ridicat de boli cardiace, Agenția americană pentru Alimente și Medicamente (FDA) a revizuit prospectele produselor pe bază de testosteron, eliminând un avertisment privind riscul crescut de infarct sau accident vascular cerebral.

Participanții au înregistrat însă rate mai mari de aritmie atrială – o tulburare a ritmului cardiac – și de fracturi osoase, o constatare care ar putea avea implicații pentru mediul militar, a spus Nissen.

Toți experții contactați de Reuters au menționat, de asemenea, impactul sever al terapiei cu testosteron asupra fertilității masculine.

„Mulți dintre membrii forțelor noastre armate sunt bărbați tineri care nu și-au încheiat planurile de a-și întemeia o familie”, a spus McVary. „Dacă pur și simplu împarți testosteron în stânga și-n dreapta, testiculele se vor micșora. Și nu te poți baza cu certitudine pe faptul că își vor reveni”.

Alte riscuri includ îngroșarea sângelui, probleme de prostată, acnee, căderea părului, dezvoltarea țesutului mamar și instabilitatea dispoziției.

În anunțul său, Hegseth a afirmat că unul dintre obiectivele noii dispoziții de testare este abordarea cuprinzătoare a așa-numitului „sindrom al operatorului”, care afectează forțele speciale precum membrii Delta Force și cei ai Navy SEALs și care include, pe lângă nivelurile scăzute de testosteron, traumatisme cerebrale, dereglări hormonale și metabolice, tulburări de somn și alte afecțiuni.

Însă operatorii din forțele speciale nu sunt reprezentativi pentru toți militarii activi și rezerviști, a subliniat dr. B. Christopher Frueh de la Universitatea din Hawaii, a cărui echipă a descris pentru prima dată acest sindrom în 2020.

„Acești operatori se află la o extremă a spectrului”, a spus Frueh. „Ei au o expunere mult mai mare la explozii, sărituri din avion, trageri cu tot felul de arme diferite, rachete lansate de pe umăr, mitraliere”.

Alți militari ar putea prezenta elemente ale sindromului, a spus el, „dar ar trebui oare să testăm 100% dintre toți? Poate. Nu știu”.

El consideră că mulți militari tineri și-ar putea regla nivelurile hormonale prin somn, odihnă și alimentație, pentru a readuce testosteronul la valori normale, în loc să apeleze la terapia de substituție.

Greutatea corporală și nivelul scăzut de testosteron

Cu toate acestea, specialiștii subliniază potentialele beneficii ale unei testări adecvate a testosteronului, la fel ca în cazul altor tipuri de analize medicale.

Mohammed, de la Gameday Health, a spus că rezerviștii din armată, la fel ca populația generală, ar putea fi supraponderali – un alt factor corectabil care poate contribui la nivelul scăzut de testosteron.

„Testosteronul este una dintre cele mai utile analize de sânge de care dispunem pentru a evalua starea de sănătate a bărbaților”, explică Mohammed. „O testare mai amplă ar identifica mulți bărbați cu cauze reversibile și pe unii cu un deficit real. Ambele grupuri ar avea de câștigat de pe urma unei îngrijiri ghidate de medic, fie că este vorba despre corectarea cauzelor reversibile, fie despre inițierea unui tratament atunci când acesta este cu adevărat justificat”.

Pentagonul nu a oferit îndrumări detaliate privind modul în care vor fi evaluate rezultatele anormale ale testelor sau dacă testările se vor aplica în egală măsură bărbaților și femeilor.

Frueh, de la Universitatea din Hawaii, a spus că o testare pe scară largă ar putea dezvălui, de asemenea, informații noi despre nivelurile hormonale ale femeilor din armată.

„Femeile, după toate probabilitățile, nu vor avea nevoie de terapie de substituție cu testosteron, dar ar putea avea nevoie de alte intervenții hormonale”, a precizat el.