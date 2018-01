Foto: Captură video/youtube.com

Actrita americană Darlanne Fluegel a murit, la vârsta de 64 de ani. Artista s-a stins din viață după o lungă bătălie cu boala Alzheimer, a confirmat fiica ei, Jenna Carey.

A devenit cunoscută, după ce a jucat în filme din anii 1980, precum „Once Upon a Time in America”, „Tough Guys” „To Live and Die in L.A.” sau „Running Scared”.

Fluegel a avut și o carieră ăn modeling timp de șapte ani.