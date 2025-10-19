Donald Tusk critică atitudinea lui Trump față de Ucraina: „Nu pe Ucraina trebuie pusă presiune, ci pe Rusia, să-și oprească agresiunea”

Donald Tusk. Foto: Getty Images

Prim-ministrul guvernului Poloniei i-a dat replica, duminică seară, președintelui Statelor Unite, Donald Trump, după ce au apărut informații că liderul de la Casa Albă i-a spus lui Volodimir Zelenski că ar trebui să capituleze în fața invadatorilor ruși pentru că, în caz contrar, „va fi distrus”. Donald Tusk spune că „niciunul dintre noi nu ar trebui să pună presiune” pe Ucraina pentru ca aceasta să facă concesii teritoriale agresorului.

„Niciunul dintre noi nu ar trebui să pună presiune pe Zelenski când vine vorba de concesii teritoriale. Cu toții ar trebui să punem presiune pe Rusia să-și oprească agresiunea. Concilierea agresorului nu a fost niciodată drumul spre pace dreaptă și durabilă”, a scris, duminică seară, prim-ministrul polonez, pe Twitter.

Trump a revenit la atitudinea de la începutul anului

Donald Trump l-a îndemnat pe președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, să accepte termenii Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina, în cadrul unei volatile întâlniri între cei doi lideri, la Casa Albă, vineri seară, scrie FT. Trump i-ar fi spus lui Zelenski că Putin „va distruge Ucraina” dacă acesta nu acceptă. Întâlnirea dintre cei doi președinți a degenerat de multe ori în „certuri și strigăte”, în timp ce Trump „înjura continuu”, au declarat persoane familiarizate cu discuția.

Ei au adăugat că președintele american a „aruncat cât colo” hărțile cu frontul din Ucraina și a insistat în fața lui Zelenski că Ucraina trebuie să cedeze tot Donbasul Rusiei. În plus, el a repetat constant susținerile făcute de dictatorul rus în apelul telefonic dintre cei doi, cu o zi înainte.

Deși Ucraina a reușit să întoarcă din nou opinia lui Trump la „înghețarea” actualei linii a frontului, întâlnirea caustică a demonstrat din nou cât de capricios este Trump și cât de schimbătoare este poziția lui în ce privește războiul, mai ales când preia pozițiile lui Putin și cerințele sale maximaliste.

Întâlnirea dintre cei doi a avut loc pe fondul unor noi presiuni ale guvernului SUA pentru încetarea războiului din Ucraina, mai ales după semnarea armistițiului între Israel și Hamas.

Zelenski și echipa sa au mers la Casa Albă în speranța că-l vor putea convinge pe liderul american să le vândă rachete de croazieră de tip Tomahawk, însă Trump a refuzat să o facă, până într-un final, deși semnalele păreau favorabile.

Întâlnirea tensionată a semănat într-o oarecare măsură cu prima vizită a lui Zelenski la Casa Albă, când președintele și vicepreședintele american au organizat o ambuscadă împotriva oaspetelui lor, insultându-l și atacându-l verbal chiar în Biroul Oval.

În timpul întâlnirii de vineri, Donald Trump, puternic influențat de Vladimir Putin, a apărut să adopte cuvânt cu cuvânt propaganda Kremlinului, chiar și atunci când îi contrazicea propriile susțineri recente.

Conform unui oficial european familiarizat cu discuția, Trump i-a spus lui Zelenski că trebuie neapărat să ajungă la un acord cu Putin, în caz contrar Ucraina urmând să fie „distrusă”.

Oficialul spune că Trump i-a spus lui Zelenski că pierde războiul și l-a amenințat – „Dacă Putin ar vrea-o, te-ar distruge”, a spus președintele american, părând că revine pe deplin la atitudinea sa de la începutul anului.