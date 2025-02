Donald Tusk îi răspunde lui Donald Trump: „Uniunea Europeană n-a fost creată să escrocheze, ci să mențină pacea și comerțul liber”

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, i-a răspuns, joi, într-un mesaj pe Twitter, lui Donald Trump la afirmația conform căreia „Uniunea Europeană a fost creată pentru a escroca Statele Unite”. Tusk l-a contrazis pe Trump, spunându-i că UE are ca scop „menținerea păcii, a comerțului liber și corect și a prietenei transatlantice”.

„Uniunea Europeană nu s-a creat ca să escrocheze pe nimeni. Din contră. A fost formată pentru a menține pacea, pentru a construi respect între țările noastre și pentru a crea un comerț liber și drept și pentru a consolida prietenia noastră transatlantică. E atât de simplu”, a scris Donald Tusk, într-un mesaj publicat pe Twitter.

The EU wasn’t formed to screw anyone. Quite the opposite. It was formed to maintain peace, to build respect among our nations, to create free and fair trade, and to strengthen our transatlantic friendship. As simple as that. ????