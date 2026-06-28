Dormitul pe stradă nu va mai fi infracțiune în Marea Britanie. Guvernul anulează o lege veche de 200 de ani

Dormitul pe stradă nu va mai fi infracțiune în Marea Britanie. Sursa foto: Hepta

"Legea vagabondajului", introdusă inițial în 1824, în Marea Britanie, pentru pedepsirea „persoanelor trândave și dezordonate, precum și a ticăloșilor și vagabonzilor”, ar urma să fie abrogată săptămâna viitoare, notează The Independent.

Dezincriminarea somnului pe străzi va fi stabilită săptămâna viitoare, după ce guvernul va abroga în sfârșit o lege veche de 200 de ani, criticată de mult timp ca fiind învechită. Legea vagabondajului, introdusă inițial în 1824 pentru pedepsirea „persoanelor trândave și dezordonate, precum și a ticăloșilor și vagabonzilor”, va fi abrogată oficial luni, a confirmat Ministerul Locuințelor, Comunităților și Administrației Locale.

Miniștrii își arătaseră anterior intenția de a abroga legea până în primăvara acestui an. Eliminarea acesteia va fi acum facilitată de noile puteri prevăzute în Legea privind criminalitatea și poliția din partea Partidului Laburist, adoptată în aprilie.

Aceste noi prevederi, care includ infracțiuni precum facilitarea cerșetoriei pentru câștig și încălcarea proprietății cu intenția de a comite o infracțiune, sunt concepute pentru a umple orice „lacună” legală lăsată de abolirea vechii legi, potrivit oficialilor.

Secretarul pentru Locuințe, Steve Reed, a salutat măsura, declarând că aceasta va ajuta la schimbarea abordării persoanelor fără adăpost „de la pedeapsă la prevenire”. Planurile de abolire a Legii vagabondajului au fost anunțate inițial de guvernul conservator în 2022, deși aceștia au insistat că ar trebui să existe măsuri alternative mai întâi.

Au cerut o abordare "mai umană"

Abrogarea oficială va avea loc luni, prin intermediul legislației secundare – un moment salutat pe scară largă de organizațiile caritabile și de militanți drept un punct de cotitură în abordarea problemei lipsei de adăpost.

Emma Haddad, directorul executiv al organizației St Mungo’s, a declarat că această schimbare reprezintă „un pas important către o abordare mai umană – una care pune accent pe sprijin, atacă cauzele fundamentale și contribuie la prevenirea situațiilor în care oamenii rămân fără adăpost”.

Matt Downie, directorul executiv al organizației Crisis, a afirmat că legea din 1824 „pedepsea persoanele forțate să doarmă pe străzi” și „îndepărta de serviciile de sprijin persoanele aflate deja în situații vulnerabile, împingându-le spre marginalizare de teama sancțiunilor”.

„Acesta este un moment de cotitură care marchează sfârșitul unei politici profund crude de incriminare a oamenilor pentru că sunt persoane fără adăpost”, a spus el.

Directorul executiv al Housing Justice, Bonnie Williams, a declarat că abrogarea legii ar trebui să facă parte dintr-o schimbare mai amplă a abordării privind ajutorul acordat oamenilor pentru a ieși din stradă, care „pune accentul pe compasiune, nu pe condamnare și recunoaște că lipsa de adăpost nu se termină cu adevărat până când o persoană nu are nu doar o locuință, ci și relațiile, comunitatea și apartenența de care are nevoie pentru a prospera”.

Secretarul pentru Locuințe a declarat: „Persoanele fără adăpost nu sunt infractori, sunt oameni care au nevoie de ajutor. Prin abrogarea Legii privind vagabondajul, care a fost învechită, trecem de la pedeapsă la prevenție, alături de investițiile noastre pentru a combate definitiv lipsa de adăpost".