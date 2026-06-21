Două treimi dintre europeni susțin revenirea Marii Britanii în UE, la 10 ani de la Brexit

Britanicii cred că Brexitul a avut un impact negativ asupra țării și asupra multor probleme cheie. Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Două treimi dintre cetățenii UE ar susține reîntoarcerea Marii Britanii în blocul comunitar, în timp ce majoritatea alegătorilor din Regatul Unit spun că Brexitul a fost dăunător pentru problemele care îi preocupă și își doresc legături mai strânse, inclusiv niveluri de integrare, cum ar fi libera circulație, conform unui sondaj citat de The Guardian.

La zece ani de la referendumul pentru Brexit, sondajul realizat de Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR), un grup de experți, a constatat că 66% dintre respondenții din 15 țări au considerat că apartenența la Regatul Unit a fost o idee foarte bună, bună sau „nici bună, nici rea”.

Media a depășit confortabil pe cei care favorizau o relație mai strânsă (59%) sau status quo-ul (46%). Sprijinul pentru reîntoarcere a variat de la minime de 56% în Bulgaria și 59% în Franța și Italia la maxime de 75% în Olanda și Danemarca.

Chiar și alegătorii partidelor de extremă dreapta și critice față de UE au declarat că ar susține relații mai strânse între bloc și Regatul Unit, inclusiv o majoritate a susținătorilor Confederației Poloniei (71%), AfD din Germania (58%) și Adunarea Națională din Franța (58%).

Mulți lideri europeni au reflectat această opinie. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că ușa este „întotdeauna deschisă”, iar prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez, a declarat că Spania va sprijini „absolut” aderarea Marii Britanii.

Alexander Stubb, președintele Finlandei, a numit în mod explicit Marea Britanie drept candidată pentru aderare, spunând: „Avem nevoie de o voce a Marii Britanii în Europa. Ne este foarte dor de voi.” În luna mai, Partidul Verde European a invitat oficial Marea Britanie să se realăture.

În Marea Britanie, sondajele, efectuate în luna mai, au arătat că alegătorii din toate partidele, inclusiv susținătorii Reform UK, credeau că Brexitul a avut un impact negativ asupra țării și asupra multor probleme cheie aflate în centrul dezbaterii de acum un deceniu.

Britanicii spun că Brexit-ul a avut efecte negative

Respondenții britanici au declarat că ieșirea din UE le-a afectat principalele priorități: costul vieții (66%), economia (65%), oportunitățile pentru tineri (57%), imigrația ilegală (56%) și comerțul (56%). Chiar și majoritatea alegătorilor care au votat pentru ieșire (58%) au declarat că Brexitul a agravat imigrația ilegală.

Întrebați să identifice principalele beneficii ale Brexitului, cel mai frecvent răspuns, cu o marjă largă, a fost „nu știu”, urmat îndeaproape de „niciuna dintre cele de mai sus” - sugerând că majoritatea alegătorilor britanici consideră acum că Brexitul a adus daune reale, fără niciun avantaj aparent.

Acest verdict covârșitor de negativ cu privire la decizia de a ieși din UE se traduce într-o dorință puternică pentru o relație mai strânsă cu blocul comunitar: 75% dintre respondenții din Marea Britanie au fost în favoare. Întrebați despre legăturile comerciale și economice, 66% au spus că ar trebui să fie foarte sau puțin mai strânse.

Poate cel mai izbitor este că o majoritate (63%) a respondenților - inclusiv 57% dintre cei care au votat pentru ieșire în 2016 - au declarat că ar accepta acum libertatea de mișcare în schimbul unor legături comerciale mai strânse, doar 18% respingând-o.

Chiar și printre alegătorii care au declarat că principala lor preocupare este imigrația, 44% au declarat că ar susține libertatea de circulație ca parte a unei relații economice mai strânse, ceea ce sugerează că unul dintre principalii factori ai votului pentru Brexit nu mai este esențial în dezbaterea din Regatul Unit.