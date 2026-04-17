La 10 ani de la Brexit, jumătate dintre britanici vor să se întoarcă în UE

Sondajul a constatat că o revenire completă la UE a fost susținută de 53% dintre toți alegători. Foto: Getty Images

Sprijinul pentru revenirea în UE este în creștere în rândul alegătorilor britanici, unde peste 80% dintre susținătorii Partidului Laburist, al Partidului Liberal Democrat și al Partidului Verde favorizează această opțiune, arată un studiu care cartografiază atitudinile alegătorilor la 10 ani de la Brexit, referendumul prin care Marea Britanie a părăsit UE în 2016, scrie The Guardian.

„Abordarea discretă a Partidului Laburist înseamnă că acesta riscă acum să piardă sprijin în rândul alegătorilor progresiști ​​și în circumscripțiile electorale de tipul «zid roșu»”, au declarat experții în cadrul unui studiu realizat de Best for Britain.

Studiul a arătat că, în timp ce 61% dintre alegători susțin abordarea actuală a guvernului față de relațiile cu UE, doar 19% au susținut acest lucru „puternic”.

Sondajul a constatat că o revenire completă la UE a fost susținută de 53% dintre toți alegători, cu 83% în rândul laburiștilor, 84% în rândul liberal-democraților și 82% în rândul Verzilor.

Patru din zece susținători conservatori și unul din cinci alegători reformați au susținut, de asemenea, politica, conform constatărilor Best for Britain.

„Credem că există un risc inerent în cazul centrelor de plasament”, a declarat Tom Brufatto, director de politici și cercetare la Best for Britain, care cartografiază spațiul pentru politici publice în relațiile cu UE.

Aceștia au testat șase scenarii, inclusiv continuarea politicii actuale a Partidului Laburist, cu ambiție redusă, menținerea acordului cu Boris Johnson, o divergență suplimentară, aderarea la uniunea vamală și la piața unică și opțiunea completă a reintrării în UE.

Reintegrarea în uniunea vamală și piața unică, cărora Partidul Laburist se opune cu fermitate, ar fi o provocare politică, deoarece ar redeschide diviziunile din trecut.

„Este nevoie de o conversație profundă despre suveranitate, deoarece reintegraraea în uniunea vamală și la piața unică necesită externalizarea unei mari părți din toate reglementările noastre și nicio parte nu ar putea să-și aducă publicul alături în cadrul acestei negocieri prelungite”, a declarat Brufatto.

Ar însemna, de asemenea, că povara luării de decizii ar crește zilnic. Politica actuală a Partidului Laburist este de a se alinia la piața unică, dar nu de a o accepta, ceea ce înseamnă că nu are niciun cuvânt de spus în elaborarea regulamentelor și directivelor.

Încercarea actuală a Partidului Laburist de a reduce barierele comerciale pentru exporturile agricole printr-un acord sanitar și fitosanitar (SPS) oferă o imagine a viitoarei elaborări de legi.

Divergențele de reguli de la Brexit în 2020 au determinat Regatul Unit să se abată de la 76 de reguli și reglementări în legătură cu negocierile actuale privind un acord sanitar și fitosanitar (SPS) menit să reducă birocrația pentru exportatorii de alimente agricole.

La un eveniment de dezvăluire a studiului desfășurat la Westminster, expertul în sondaje John Curtice a criticat eficacitatea a ceea ce a numit a fi „strategia tăcerii” a Partidului Laburist în legătură cu Brexitul, iar calculele politice ar putea fi nevoite să se schimbe, deoarece pierderea bazei de electorat liberale pe teme precum Brexitul ar putea fi mai dăunătoare decât pierderea pentru partidele pro-Brexit.

„Laburiștii pierduseră aproximativ unul din 10 alegători în fața reformelor, dar pierdea unul din patru în fața liberal-democraților și a ecologiștilor”, a spus el.

Neil Kinnock, fostul lider laburist, a declarat că Brexitul a provocat daune enorme Regatului Unit și crede că Partidul Laburist va face într-o zi campanie pentru reîntoarcere, fără a stabili un termen limită pentru acest lucru.

„Am 84 de ani acum și probabil că nu voi vedea asta, dar prin conștientizarea că a fost cel mai bine și în interesul propriu al oamenilor, oamenii vor vedea reintegrarea”, a spus Kinnock.

Anand Menon, directorul organizației „UK in a Changing Europe”, care a urmărit Brexitul timp de aproape 10 ani, a declarat că poziția Partidului Laburist a trădat contradicții inerente în viziunea sa.

„Din punct de vedere economic, nu cred că este sustenabil pentru un guvern al cărui cancelar se tot învârte în jurul valorii de a spune că Brexitul a costat economia 8% din PIB, ceea ce reprezintă cel mai mare preț, să se compare cu o resetare care merită o creștere de doar 1%”, spune Menon.

El a spus că Partidul Laburist se confruntă acum cu presiuni din partea rivalilor pentru a merge mai departe și mai rapid, dar strategia sa actuală de aliniere a standardelor comerciale sector cu sector înseamnă că Regatul Unit va deveni un factor de decizie din ce în ce mai important, beneficiind de toată atenția politică și munca administrativă necesară la Westminster.

Alinierea la reglementările UE ar însemna un ciclu nesfârșit de reglementare și supravegherea soldaților politici pentru a se asigura că toate reglementările sunt transpuse, astfel încât „divergențele să nu se întâmple accidental”.

„Dintr-un sens pur administrativ, situația în care ne aflăm acum este foarte inconfortabilă”, a spus Menon.