După haosul din România, Germania anunță că a făcut „teste de stres” pe rețelele sociale pentru a opri eventuale interferențe străine

Agenția Federală pentru Rețele din Germania a anunțat că este „bine pregătită” să răspundă la interferențe în alegeri de pe rețele sociale, a declarat șeful acestei agenții, Klaus Muller, în contextul în care autoritățile germane încearcă să învețe lecția de la alegerile prezidențiale din România, scrie Politico.

„Astăzi, am simulat realist posibile interferențe, am testat capacitatea de răspuns a platformelor și mecanismele de raportare, am exersat acțiuni și schimburi relevante de informații. Suntem bine pregătiți și avem sarcini delimitate pentru autoritățiel naționale și tipuri de comunicare specifică pentru toți jucătorii relevanți”, a declarat oficialul citat.

Este primul astfel de „test de stres” pentru alegeri, în condițiile în care alegerile germane se vor desfășura pe baza noul Act pentru Servicii Digitale al UE. Îngrijorările cu privire la o posibilă interferență sunt crescute, mai ales pentru că potențialul de răspândire a informațiilor false pe rețelele sociale e mare.

AfD, partidul de extremă dreapta din Germania, are șanse să ocupe locul al doilea în clasamentul partidelor din parlamentul german, după alegerile din 23 februarie.

Politico amintește situația din România, când interferențele de pe TikTok în sprijinul candidatului pro-rus Călin Georgescu au dus la anularea alegerilor după turul unu de scrutin.

Situația e dificilă și pe fondul unor dovezi că există tipuri variate de interferențe străine în Germania, mai ales pentru promovarea dezinformărilor și informațiilor înșelătoare.

Susținerea lui Elon Musk pentru AfD nu a făcut decât să pună paie pe foc – Parlamentul german investighează amplificarea lui Musk pentru partidul extremist ca pe o donație ilegală, conform presei germane.

Actul pentru Servicii Digitale cere platformelor online mari – definite ca având peste 45 de milioane de utilizatori lunari în Uniunea Europeană – să se identifice și, dacă e posibil să atenueze riscurile produse de rețelele lor, inclusiv la adresa integrității proceselor electorale.

Testul de vineri a fost făcut în comun de Comisia Europeană și de Agenția Federală pentru Rețele, participând și reprezentanți ai Google, Microsoft, LinkedIn, Meta, TikTok și Twitter, dar și reprezentanți ai autorităților naționale și societății civile.

„Exercițiul, cunoscut sub numele de test de stres, implică mai multe scenarii fictive prin care să vedem dacă putem identifica și reduce riscurile potențiale în legătură cu alegerile, așa cum sunt ele definite de Actul pentru Servicii Digitale”, a transmis Comisia Europeană.