Emisarul lui Putin propune construcția „Tunelului Putin-Trump” care să lege SUA de Rusia

Kirill Dimitriev. Foto: Getty Images

Kirill Dimitriev, trimisul special al Kremlinului pentru investiții și cooperare economică cu țări străine, spune că Rusia și Statele Unite ar trebuie să fie conectate printr-un tunel în strâmtoarea Bering, în regiunea Alaskăi. Acest tunel ar „simboliza unitatea” dintre cei doi vechi rivali geopolitici, consideră reprezentantul regimului Putin, care spune că relația bună între actualul președinte american și șeful de la Kremlin ar trebui să ducă la realizarea acestui proiect care să poarte numele „Tunelul Putin-Trump”, relatează The Moscow Times.

Dimitriev a publicat pe Telegram presupuse documente ale administrației Kennedy, conform cărora SUA și URSS aveau în plan un astfel de tunel încă din anii '60, el având numele de „Podul de Pace Kennedy-Hrușciov”.

Potrivit acestuia, coridorul de transport ar trebui să deschidă oportunități pentru dezvoltarea comună a resurselor. În plus, tunelul de 112 kilometri „va crea locuri de muncă și va stimula economiile ambelor țări”, a susținut Dmitriev.

El a adăugat, de asemenea, că costul proiectului ar putea fi semnificativ mai mic decât estimările tradiționale de 65 de miliarde de dolari. Mai exact, folosind tehnologia companiei The Boring Company a miliardarului american Elon Musk , tunelul ar putea fi construit pentru mai puțin de 8 miliarde de dolari, susține Dimitriev. Conform estimărilor sale, proiectul va dura aproximativ opt ani pentru a fi finalizat. „Haideți să construim viitorul împreună!”, a îndemnat reprezentantul statului agresor.

Dmitriev și-a exprimat propunerea după o altă convorbire telefonică între Trump și Putin, care a avut loc cu o zi înainte, pe 16 octombrie. „Unul dintre punctele cheie ale președintelui american a fost că încheierea conflictului din Ucraina ar deschide perspective enorme pentru dezvoltarea cooperării economice dintre Statele Unite și Rusia”, a declarat Iuri Ușakov, consilierul principal al lui Putin, după discuții. Trump a confirmat că a dedicat o parte semnificativă a conversației discutării comerțului reciproc dintre Rusia și Statele Unite după încheierea războiului din Ucraina.

Între timp, administrația americană nu vede încă disponibilitatea Rusiei și a Ucrainei de a pune capăt conflictului și de a semna un acord de pace, a spus J.D. Vance. Potrivit acestuia, unul dintre obstacolele în calea unei soluționări de pace rămâne tendința conducerii ruse de a crede că armata rusă „se descurcă mai bine pe câmpul de luptă decât o face în realitate”. Cu toate acestea, Vance și-a exprimat încrederea că Trump va realiza pacea. „Singura întrebare este cât timp va dura”, a concluzionat Vance.

Zelenski a ajuns la Washington și va încerca să-l convingă pe Trump că Ucraina trebuie să primească rachetele Tomahawk

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, se va întâlni, vineri, la Washington cu președintele american, Donald Trump, în contextul în care liderul de la Casa Albă analizează dacă să înarmeze Ucraina cu rachete Tomahawk, capabile să lovească ținte situate la mare distanță în interiorul teritoriului rus.

Întâlnirea are loc la o zi după ce Trump a declarat că a înregistrat „progrese importante” în timpul unei convorbiri telefonice cu Vladimir Putin, cei doi convenind să poarte discuții față în față în Ungaria.

Trump a descris apelul – primul contact direct cu Putin din august – drept „foarte productiv”, adăugând că echipele de la Washington și Moscova se vor întâlni săptămâna viitoare.

La sosirea sa în Statele Unite, aceasta fiind a treia vizită din ianuarie încoace, Zelenski a afirmat că Rusia „se grăbește să reia dialogul de îndată ce aude de Tomahawk-uri”.

Liderul ucrainean a cerut Statelor Unite să furnizeze Ucrainei aceste rachete avansate, care au o rază de acțiune de aproximativ 2.500 de kilometri.

Întrebat, la începutul săptămânii, dacă ia în considerare furnizarea de rachete Tomahawk Kievului, Trump a răspuns: „Vom vedea… e posibil.”

Însă, întrebat din nou după convorbirea cu Putin, președintele american a spus că „nu putem epuiza” stocul intern de Tomahawk, adăugând: „Avem nevoie și noi de ele… nu știu ce putem face în această privință”.

Este probabil că declarațiile rușilor din ultimele ore au ca scop să-l flateze pe Trump într-o încercare de a preveni livrarea de rachete Tomahawk către armata Ucrainei.