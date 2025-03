Emmanuel Macron: Agresivitatea Rusiei nu are limite. Cine poate să creadă că se va opri la Ucraina?

Președintele francez Emmanuel Macron. Foto: Getty Images

Președintele francez Emmanuel Macron a afirmat, miercuri seara, înaintea Summitului UE de mâine, de la Bruxelles, că agresivitatea Rusiei nu are limite și că, cel mai probabil, Vladimir Putin nu se va opri doar la Ucraina.

Macron a subliniat faptul că țările europene și aliații nu pot abandona Ucraina, ci va trebui să o ajutăm să reziste până când vor putea negocia o pace solidă.

„Această agresivitate nu pare să cunoască limite. Rusia continuă în același timp să se reînarmeze cheltuind 40% din bugetul său în acest scop. Până în 2030, Rusia își sporește armata să aibă 300.000 soldați suplimentari, 3000 de tancuri, cine poate să creadă că Rusia din prezent se va opri la Ucraina? Rusia a devenit, la momentul de față, și pentru anii care urmează, o amenințare atât pentru Franța cât și pentru Europa.

Sunt sigur că pacea va reveni pe continentul nostru cu o Rusie care redevine pașnică. E vorba de a lua decizii fără întârziere pentru Ucraina și pentru securitatea noastră. Toate inițiativele legate de pace sunt în direcția corectă. Să-i ajutăm să reziste până când vor putea negocia o pace solidă, tocmai din acest motiv, calea nu poate să treacă prin abandonarea Ucrainei, nu poate fi încheiată pacea cu orice preț și sub dictat rusesc. Nu se poate traduce nici printr-o încetare a focului prea fragilă pentru că avem experiențe din trecut în acest sens. Nu putem uita că Rusia a început să invadeze Ucraina încă din 2014, și atunci am negociat o încetare a focului și Rusia nu a respectat-o. Noi nu am fost în măsură să menținem acest echilibru pentru garanții solide. Acum nu mai putem crede Rusia pe cuvânt. Ucraina are dreptul la pace și la securitrate pentru ea însăși și e și interesul nostru”, a declarat Macron.

„Trebuie să fim pregătiți dacă SUA nu vor rămâne alături de noi”

Potrivit acestuia, țările europene ar putea fi nevoite să desfășoare trupe de menținere a păcii în Ucraina.

„Lucrăm cu prietenii noștri britanici, germani și din celelalte țări europene, tocmai de aceea m-ați văzut invitându-i la Paris pe mai mulți dintre ei și apoi ne-am întâlnit la Londra. Odată semnată pacea, pentru ca Ucraina să nu fie invadată din nou, trebuie să ne pregătim. Acest lucru necesită și sprijin acordat armatei ucrainene pe termen lung și poate și desfășurarea de forțe europene. Aceste forțe nu vor intra în luptă astăzi, nu vor intra pe linai frontului, dar vor fi acolo odată ce pacea e semnată pentru a garanta respectarea planului.

Săptămâna viitoare ne reîntâlnim la Paris șefii de state care doresc să-și asume răspunderea. E vorba, așadar, de un plan pentru o pace durabilă și solidă, pace pe care o pregătim cu ucrainenii și cu alți parteneri europeni”, a mai adăugat președintele francez.

De asemenea, Emmanuel Macron a afirmat că Europa trebuie să fie pregătită în cazul în care Statele Unite nu vor mai sprijini Ucraina: „Am fost în SUA pentru a susține pacea și cred că SUA vor rămâne alături de noi, dar trebuie să fim pregătiți dacă acest lucru nu se va întâmpla”.

Macron: Pași decisivi la Consiliul de la Bruxelles

Președintele Macron a anunțat că în cadrul Summitului UE de la Bruxelles vor fi făcuți pași decisivi pentru țările europene.

„În urma consiliului extraordinar de la Bruxelles vom face o serie de pași decisivi. Vom lua decizii pe care Franța le propune deja de câțiva ani. Statele membre vor putea să-și crească cheltuielile militare fără ca acest lucru să fie luat în calcul la deficitul lor bugetar. Finanțări masive vor fi stabilite pentru a achiziționa și a produce în Europa condiții, tancuri, echipamente și arme dintre cele mai inovatoare. Țările europene trebuie să fie mai în măsură să se apere și să se protejeze, țări care produc împreună echipamente de care au nevoie pe teritoriile lor și care sunt pregătite să coopereze mai mult și să reducă dependența de restul lumii, ceea ce e un lucru bun. Germania, Polonia, Danemarca, Balticele și alți parteneri au anunțat eforturi inedite.

Franța are un statut particular, avem cea mai eficientă armată din Europa și grație celor făcute de antecesorii noștri avem și armament nuclear. Noi nu am așteptat invadarea Ucrainei pentru a constata că lumea e într-o situație îngrijorătoare. Am dublat bugetul armatei noastre într-un interval de zece ani.

Dotarea noastră nucleară ne protejează, e completă și suverană de la un cap la altul. A jucat mereu un rol explicit în păstrarea păcii și securității în Europa, însă, ca răspuns la apelul viitorului cancelar am ales să deschid dezbaterea strategică privind protejarea prin descurajare. Orice s-ar întâmpla, decizia va rămâne în mâna mea, ca șef al armatei”.