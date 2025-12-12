"Europa se află într-o criză existențială". Avertismentul dur al șefei Băncii Centrale Europene

Președintele Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a îndemnat Comisia Europeană să elimine barierele comerciale interne, avertizând că acestea înfrânează competitivitatea. "Europa se află în continuare într-o criză existenţială", a spus ea, potrivit Euronews.

Lagarde a lansat un avertisment dur cu privire la competitivitatea Uniunii Europene, solicitând Comisiei Europene să elimine urgent barierele interne care împiedică inovarea, productivitatea și investițiile în întregul bloc comunitar.

Într-un interviu acordat miercuri comentatorului economic șef al Financial Times, Martin Wolf, Lagarde a declarat că "economia zonei euro a dat dovadă de rezistență în fața șocurilor geopolitice și economice". Cu toate acestea, ea a subliniat că este "necesară o reformă structurală mai profundă pentru a-i debloca întregul potențial, adăugând că politica monetară singură nu poate atinge acest obiectiv".

"Suntem destul de aproape de potențial, dar mai sunt multe de făcut în ceea ce privește îmbunătățirea productivității în zona euro", a declarat Lagarde.

Lagarde a subliniat ceea ce a descris drept "tarife autoimpuse" care continuă să restricționeze circulația bunurilor și serviciilor în cadrul UE.

Conform estimărilor BCE, barierele comerciale interne se ridică la un tarif efectiv de 110% pentru servicii și 60% pentru bunuri comercializate între statele membre, un nivel pe care ea l-a considerat "uluitor".

"Avem o artă specială în a ne face asta nouă înșine. Restricționăm traficul de bunuri și servicii între statele membre, care ar trebui să fie o piață unică. Și asta trebuie să rezolvăm și trebuie să o rezolvăm curând", a spus ea.