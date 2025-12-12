"Europa se află într-o criză existențială". Avertismentul dur al șefei Băncii Centrale Europene

Într-un interviu acordat miercuri comentatorului economic șef al Financial Times, Martin Wolf, Lagarde a declarat că "economia zonei euro a dat dovadă de rezistență în fața șocurilor geopolitice și economice". Cu toate acestea, ea a subliniat că este "necesară o reformă structurală mai profundă pentru a-i debloca întregul potențial, adăugând că politica monetară singură nu poate atinge acest obiectiv".
"Suntem destul de aproape de potențial, dar mai sunt multe de făcut în ceea ce privește îmbunătățirea productivității în zona euro", a declarat Lagarde.
Lagarde a subliniat ceea ce a descris drept "tarife autoimpuse" care continuă să restricționeze circulația bunurilor și serviciilor în cadrul UE.
Conform estimărilor BCE, barierele comerciale interne se ridică la un tarif efectiv de 110% pentru servicii și 60% pentru bunuri comercializate între statele membre, un nivel pe care ea l-a considerat "uluitor".
"Avem o artă specială în a ne face asta nouă înșine. Restricționăm traficul de bunuri și servicii între statele membre, care ar trebui să fie o piață unică. Și asta trebuie să rezolvăm și trebuie să o rezolvăm curând", a spus ea.
Lagarde a avertizat că o astfel de fragmentare, adesea determinată de reglementări naționale care depășesc cerințele UE, dăunează capacității Europei de a concura pe scena mondială.
"Toată lumea vrea să îmbrace în ușurință, să îmbrace în aur și să facă puțin mai mult", a remarcat ea, referindu-se la tendința autorităților naționale de a adăuga sarcini de reglementare dincolo de ceea ce prevede Bruxelles-ul.
Un "moment european" pentru a aborda criza existențială
Lagarde a spus că Europa se află în continuare într-o criză existențială, dar se confruntă și cu o oportunitate istorică.
"Încă mai cred că ne aflăm în mijlocul acelei crize existențiale, dar cred și că există un moment euro și, eventual, unul european. Dacă suntem inteligenți și rapizi în a aborda aceste probleme putem transforma acel moment într-un răspuns la criză", spune ea.
În centrul acestei transformări, Lagarde a indicat crearea unei veritabile Uniuni a Piețelor de Capital, o ambiție de lungă durată, dar incompletă, pe care a spus-o că este vitală pentru a permite inovatorilor europeni să acceseze finanțare pentru creștere pe continent, în loc să se bazeze pe capitalul de risc din SUA.
"Totul începe cu bani. Avem talent, avem inovatori, dar esențial este ca aceștia să aibă acces la suficiente finanțări", a spus Lagarde.
Ea a deplâns fluxul continuu de economii europene peste Atlantic, spunând că UE trebuie să își păstreze și să își mobilizeze propriul capital intelectual și financiar.
Lagarde nu s-a sfiit să arate cu degetul atât către guvernele naționale, cât și către instituțiile UE, îndemnând Comisia Europeană să acționeze decisiv pentru a elimina obstacolele din calea unei piețe unice funcționale și a unui sistem financiar integrat.
Lagarde și-a exprimat deschiderea față de emisiunea comună de obligațiuni europene, în special pentru finanțarea apărării, reflectând răspunsul istoric al UE la criza COVID-19.
"Am făcut asta pentru COVID, deoarece era o chestiune de supraviețuire. Apărarea este în egală măsură o chestiune de supraviețuire și de urgență", a spus ea, numind-o "un exemplu perfect" pentru emisiunea comună.
În timp ce președintele francez Emmanuel Macron a lansat recent ideea extinderii mandatului BCE pentru a include creșterea economică alături de inflație, Lagarde a susținut că politica monetară nu poate aborda singură problemele structurale cu care se confruntă Europa.
"Ar schimba ratele dobânzilor extrem de scăzute sau ar relaxa cantitativ barierele despre care vorbeam? Nu", a spus ea, reafirmând accentul juridic al BCE asupra stabilității prețurilor, dar menționând că creșterea și productivitatea sunt luate în considerare în deciziile sale.
Reacția din partea statelor membre
Lagarde a avertizat că, în ciuda impulsului, rezistența politică față de reforme precum Uniunea Piețelor de Capital sau integrarea financiară mai profundă rămâne puternică.
"Va exista o opoziție din mai multe părți, din partea unor oameni care vor spune: «Suntem foarte fericiți în colțul nostru de Europa, lăsați-ne în pace»", a spus ea.
Declarațiile președintelui BCE vin într-un moment critic, în care Europa se confruntă cu o concurență globală tot mai mare, o productivitate scăzută și un peisaj de reglementare fragmentat.
Mesajul ei către Bruxelles a fost clar: "Acum este momentul să acționăm".