O nouă explozie a avut loc astăzi lângă aeroportul din Kabul. Sunt 2 morți, printre care un copil

Martori din zonă au declarat că explozia pare să fi fost rezultatul unui atac cu rachetă.

Fotografiile și videoclipurile de pe rețelele socialearată fumul care se ridică dintr-o zonă din vecinătatea aeroportului.

Se pare că 2 persoane ar fi fost ucise în atentat, printre care un copil.

”Personalul SUA era ținta”, indică sursele.

Un videoclip, care nu poate fi verificat, pare să arate o casă care a fost deteriorată de o explozie. Bărbați pot fi văzuți pe acoperișul unei clădiri vecine încercând să stingă un incendiu, potrivit Mediafax.

Potrivit corespondentului BBC din Afganistan, o explozie a fost confirmată de ministerul sănătății, dar nu este clar ce a cauzat-o.

Există, de asemenea, rapoarte că explozia a fost cauzată de o rachetă care a lovit aeroportul sau o adresă rezidențială din apropiere.

JUST IN - Explosion rocks #Kabul. The blast hit a residential building west of the airport. Cause unclear.pic.twitter.com/vzh7T651KM