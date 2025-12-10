Explozie de cazuri de gripă într-o regiune din Spania unde trăiesc mulți români: Masca redevine obligatorie în unele spații

<1 minut de citit Publicat la 14:57 10 Dec 2025 Modificat la 14:57 10 Dec 2025

Masca redevine obligatorie în toate spitalele și centrele de sănătate din Catalonia. Foto: Getty Images

De miercuri, masca redevine obligatorie în toate spitalele și centrele de sănătate din Catalonia, regiunea spaniolă unde trăiesc foarte mulți români. Măsură a fost luată după o explozie a cazurilor de gripă.

Radu Trascău, corespondent Antena 3 CNN în Spania: De altfel, ne recomandă oamenilor să poarte masca de protecție și în zonele publice și să evite aglomerațiile pentru a stopa acest val de gripă și pentru a-i proteja pe acei oameni vulnerabili.

Vorbim despre 418 cazuri la 100.000 de locuitori în doar o săptămână și peste 25.000 de cazuri diagnosticate în această ultimă săptămână, de două ori mai mult față de săptămânile precedente.

Specialiștii spun că vârful sezonului a fost avansat cu o lună față de alți ani. De altfel, actualul val de gripă este considerat cel mai grav val de gripă din ultimii 15 ani.

Autoritățile recomandă vaccinarea și promovarea muncii de acasă.

Populația este vaccinată în proporție de 66% la persoanele de peste 80 de ani și 52% la persoanele între 70 de ani și 79.