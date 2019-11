Trei pompieri şi-au pierdut viaţa în urma unei explozii într-un imobil din nordul Italiei.



Pompierii au fost chemaţi la o clădire, după ce o explozie de mai mică amploare a provocat prăbuşirea unei părţi a structurii.



Salvatorii au fost loviţi însă de o a doua explozie, mult mai puternică, după ce au venit la faţa locului şi îşi derulau activităţile.

Autoritățile suspectează un act intenționat.

La locul tragediei au fost descoperite un detonator și un ceas.

