Explozie puternică la terminalul prin care Qatarul își exportă gazele naturale lichefiate. Sunt 54 de răniți, 18 persoane sunt căutate

Explozie puternică la terminalul prin care Qatarul își exportă gazele naturale lichefiate. FOTO: X Osint World

O explozie s-a produs duminică în urma unui "incident tehnic" în zona industrială Ras Laffan din Qatar, unde se află cel mai mare centru de gaze naturale lichefiate (GNL) din lume. Sunt 54 de răniţi, iar 18 persoane sunt date dispărute, a anunţat Ministerul de Interne de la Doha, citat de AP News.

Explozia de origine internă s-a produs în urma unui incident tehnic într-o uzină din zona industrială Ras Laffan", a indicat ministerul într-un prim comunicat.

"Echipele apărării civile au intervenit pentru a gestiona incidentul", adăugase textul, în timp ce jurnaliştii ai AFP la Doha au auzit explozia. "În total, 54 de persoane au fost rănite în incidentul care a avut loc într-o uzină din oraşul industrial Ras Laffan", a scris ulterior ministerul pe X, precizând că sunt în curs de desfăşurare căutările pentru găsirea a "18 persoane dispărute".



At least 54 people were injured and 18 others remain missing after an explosion at an LNG facility in Qatar’s Ras Laffan Industrial City, according to the Interior Ministry. pic.twitter.com/zG9wYzHi5n — World Monitor (@MonitorWarnow) June 22, 2026

La aproximativ 20 de kilometri sud de Ras Laffan, o jurnalistă a AFP a văzut flăcări luminând cerul nopţii şi o coloană de fum ridicându-se deasupra acestei zone de pe coasta de nord a Qatarului, unde se află acest imens combinat de GNL, scrie Agerpres.

Compania energetică de stat QatarEnergy a indicat că explozia a avut loc "în timpul repornirii operaţiunilor în oraşul industrial Ras Laffan, ceea ce a provocat o explozie şi un incendiu la instalaţia de aprovizionare cu gaz din Barzan".

BIG BREAKING: 54 people were injured and 18 remain missing after a factory explosion in Ras Laffan Industrial City, Qatar. Authorities say the blast was caused by a technical malfunction, with no hazardous material leak reported. Search and rescue operations are ongoing. pic.twitter.com/WO1N93gVYG — Osint World (@OsiOsint1) June 22, 2026

Emiratul din Golf a fost nevoit să îşi întrerupă producţia de gaz pe 2 martie după ce centrul de gaze naturale lichefiate a suferit daune importante în urma loviturilor repetate ale Iranului, ca represalii la atacurile israeliano-americane asupra propriilor instalaţii.

Noi atacuri, pe 18 martie, au redus ulterior cu 17% capacităţile de export ale ţării, daune a căror reparare ar urma să necesite între trei şi cinci ani, afirmase la acel moment ministrul energiei, Saad al-Kaabi.

Doha împarte cu Teheranul zăcământul South Pars/North Dome, cea mai mare rezervă de gaze cunoscută din lume.

Qatarul este al doilea cel mai mare exportator mondial de gaze naturale lichefiate, după Statele Unite, iar Ras Laffan este principalul său centru de producţie.