Francezii se calcă în picioare pentru a-și cumpăra aparate de aer condiționat, considerate până acum „urâte și foarte americane”

Tehnicieni francezi montează un aparat de aer condiținat pe o clădire din Franța. Foto: Profimedia Images

Franța se pregătește să facă față unui nou val de căldură, într-un moment în care abia își revine după codul roșu de caniculă de acum două săptămâni, când au fost înregistrate temperaturi record. Supermarketurile din Paris și magazinele de electrocasnice au fost, la propriu, luate cu asalt în Paris, unde francezii s-au luat la bătaie pentru achiziționarea unui aparat de aer condiționat, informează CNN.

În Aubervilliers, o suburbie a Parisului, ușile de la un astfel de magazin au cedat la presiunea clienților care au dat năvală, în momentul deschiderii, pentru a-și cumpăra ventilatoare sau aparate de aer condiționat (AC).

„Am văzut oameni călcați în picioare. Am fost șocat, eram împins de colo colo. Din păcate, nu am mai apucat să-mi iau un aparat de aer condiționat”, a declarat un francez pentru Le Parisien.

?? Chaos broke out at Lidl stores across France after the retailer launched a sale of 200,000 fans and air conditioners ahead of a new heatwave.



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În prezent, doar 24% din locuințele francezilor sunt prevăzute cu aer condiționat. În urmă cu doi ani, procentul era de 18%. Comparativ, în Italia, în jur de 50% din locuințe au aer condiționat.

De asemenea, doar 7% din școlile din Franța au aer condiționat.

Peste 2.000 de persoane au murit în Franța, pe durata celor șase zile de cod roșu înregistrat la mijlocul lunii iunie.

Până în prezent, aerul condiționat era văzut de francezi drept „urât, zgomotos, inutil” și, mai ales, extrem de „american”, notează CNN.

Imagine aeriană a Parisului în timpul valului de căldură care a lovit Franța zilele trecute. Foto: Profimedia Images

Clădirile istorice franceze au ziduri groase de piatră și metode pasive de răcire a interioarelor, bazate pe sisteme tradiționale care funcționează bine atunci când verile nu sunt toride.

În plus, birocrația complică și mai mult montarea de aparate de aer condiționat, mai ales pe pereții exteriori ai clădirilor istorice ale Parisului - legislația pentru protecția monumentelor istorice interzice montarea de astfel de aparate, pentru protejarea acestor fațade și a păstra aspectul exterior al clădirilor.

Acum, aparatele de aer condiționat au devenit subiect de campanie electorală: partidul de extremă dreapta „Adunarea Națională” al lui Marine Le Pen este cea mai „vocală” voce politică din Franța care se exprimă în favoarea instalării acestor aparate pe clădiri.

„Adunarea Națională” solicită astfel, în cadrul unui „plan clim”, montarea de aparate de AC în toate școile și spitalele din Franța și echiparea a 30-40 de milioane de locuințe, în baza unui program guvernamental estimat la 23 de miliarde de dolari.

Liderul extremei stângi franeze, Jean-Luc Melenchon se opune instalării de aparate de aer condiționat și consideră instalarea acestora „nu va face decât să provoace și mai mult rău”. De asemenea, Partidul Verzilor, deși se opun instalării de aparate AC, admit, totuși, că instalarea acestora e necesară în școli și spitale.