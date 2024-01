Povestea impresionantă a românului care a câștigat un milion de lire la loterie în Irlanda. Cum a investit banii

În 1999, Gabriel Căsăneanu lucra ca barman într-un club din Irlanda. Viața i s-a schimbat complet, în momentul în care a decis să joace la loto. Cu doar o liră jucată, românul a câștigat 1,1 milioane de lire irlandeze (aproximativ 1,4 milioane de euro).

Sursa foto: Facebook / Gabriel Căsăneanu

După ce a câștigat marele premiu, românul a revenit acasă, în Bacău, unde a înființat Compania Auto Moto Invest din Bacău, reprezentant al mărcii auto Skoda și a construit un showroom.

În primii ani, compania s-a dezvoltat exponențial, astfel că, în 2008 a vândut 650 de maşini într-un singur an iar în 2010, când criza era instalată, doar 60 de maşini.

Ulterior, în 2016, Gabriel și-a extins afacerile. Și-a deschis prima spălătorie selfwash în Bacău, iar în acest an o va inaugura pe cea de-a patra. Spălătoriile îi rotunjesc veniturile considerabil.

Acum, românul se poate lăuda cu afacerile de succes. Compania Auto Moto Invest are, în prezent, trei hale și vinde aproximativ 400 de mașini noi pe an dar și alte sute second hand.

În 2022, cifra de afaceri a Companiei Auto Moto Invest, care are 38 de angajați, s-a ridicat la 33,5 milioane de lei iar profitul a depășit 1,1 milioane de lei.

”Câştigul la loto a venit ca o surpriză în condiţiile în care eram la cumpărături şi mai aveam 2 lire în buzunar. Mi-am propus să îmi iau de o liră mandarine şi de restul am jucat la loterie“, a spus Gabriel Căsăneanu, în emisiunea ”ZF Investiţi în România!” .

Gabriel mărturisește că faptul că un român a câştigat premiul cel mare la loteria lor i-a înfuriat pe irlandezi.

”A fost un moment neplăcut pentru că acolo a fost o reacţie foarte dură împotriva mea. Deja era un val negativ legat de imigranţii din Irlanda la vremea respectivă, aveau chiar un ministru de Justiţie care şi-a propus să elibereze ţara de imigranţi când a preluat mandatul. Şi au fost două zile de coşmar cu tot felul de demonstraţii, că sunt străin, că nu am ce căuta acolo, că eram refugiat, că eram nu mai ştiu cum. A fost o situaţie delicată“., a mai spus omul de afaceri băcăuan.