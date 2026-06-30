Germania a arestat un tânăr român care plănuia un „război terorist” în România ca să instaureze un regim naţional-socialist la putere

Autospeciale de Poliție în Germania. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Germania a arestat marţi un cetăţean român acuzat de tentativă de fondare a unei organizaţii teroriste de extremă dreapta, cu scopul de a declanşa un „război terorist” în România, de a provoca prăbuşirea statului român şi de a contribui la crearea unei entităţi statale inspirate de modelul naţional-socialist (nazismul - n.r.), a anunţat Parchetul Federal într-un comunicat de presă, informează marţi EFE, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, Nichita P. a fost arestat în landul Baden-Wurttemberg, în sud-vestul ţării, de către ofiţeri de poliţie din landul respectiv şi din Renania-Palatinat.

Acuzatul, considerat un „tânăr adult” conform legii penale germane, este suspectat că a încercat să fondeze, în calitate de lider al acesteia, o organizaţie teroristă străină şi că a plănuit un act grav de violenţă care pune în pericol siguranţa statului.

Nichita ar fi încercat din 2023 să creeze o organizaţie de extremă dreapta care viza prăbuşirea statului român

Procuratura îl acuză că a încercat, de la începutul anului 2023, să creeze o organizaţie de extremă dreapta care vizează prăbuşirea statului român şi instaurarea unui model naţional-socialist în România.

Pentru a recruta membri pentru organizaţie, acuzatul a administrat două canale pe un serviciu de mesagerie din Germania care vizau în principal tineri români, conform rechizitoriului.

Prin intermediul acestor canale, el şi-a îndemnat abonaţii şi membrii să comită diverse infracţiuni, între care realizarea de graffiti cu simboluri de extremă dreapta, incitarea tinerilor la autovătămare, efectuarea de atacuri incendiare împotriva clădirilor folosite de migranţi sau membri ai comunităţii LGBTQ+ şi chiar uciderea unor persoane considerate „subumane”, potrivit acuzării.

Nichita P. a publicat, de asemenea, pe aceste canale instrucţiuni pentru fabricarea de otrăvuri şi explozibili, precum şi pentru construirea de cocteiluri Molotov şi maşini-capcană.