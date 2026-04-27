Grecia impune reguli stricte pentru sute de plaje sălbatice. Ce nu vor mai avea voie să facă turiștii

Grecia introduce noi măsuri stricte pentru protejarea unor plaje în contextul temerilor tot mai mari că turismul excesiv afectează ecosistemele fragile. Autoritățile spun că aceste zone de coastă încă neatinse de dezvoltarea intensă trebuie conservate, avertizând că afluxul tot mai mare de vizitatori începe să pună în pericol frumusețea lor naturală. Potrivit kathimerini, încă 13 plaje din Grecia au fost adăugate pe lista celor care sunt supuse mai multor restricții.

Numărul așa-numitelor plaje „neautorizate” , adică cele pe care nu sunt permise concesiuni pentru umbrele sau alte utilizări, a crescut cu 13 în ultimele zile, la 251 . Printre acestea, se numără plajele din Koufonisia , plaja Viena din Chania și plaja Kastro din Lefkada.

Prin decizia ministerelor Mediului și Finanțelor din Grecia, se modifică lista plajelor „neatinse”, adică a plajelor din rețeaua Natura 2000 asupra cărora sunt impuse restricții stricte.

Măsurile vin după ce în orașul Lefkada, a fost creată o „Inițiativă Cetățenească pentru Salvarea Zonei Castelului”, cu peste 1.500 de membri, care a intentat acțiuni legale împotriva investiției planificate.

Una dintre preocupările comunității locale se referă la plajă, deoarece este cea mai apropiată de orașul Lefkada și este utilizată liber de un număr mare de persoane, lucru care ar fi limitat prin cedarea unei părți din ea unei persoane private.

Ce este interzis?

Conform legislației, pe aceste plaje este interzisă acordarea dreptului de simplă utilizare a țărmului pentru umbrele, canistre sau vehicule de agrement marine.

Orice altă acțiune care ar putea pune în pericol morfologia și integritatea lor în ceea ce privește funcțiile lor ecologice este, de asemenea, interzisă , în special:

– Prezența vehiculelor cu motor,

– Organizarea de evenimente cu participarea a mai mult de zece persoane,

– Muzică și utilizarea generală a difuzoarelor și amplificatoarelor

Conform anunțului Ministerului Mediului, adăugarea noilor plaje „are ca scop protejarea eficientă a plajelor care au o valoare estetică, geomorfologică sau ecologică deosebită, precum și conservarea tipurilor de habitate și a speciilor de floră și faună găsite pe aceste plaje specifice”.

În special, numărul zonelor de coastă și al plajelor din zonele incluse în Lista Națională a Zonelor Rețelei Ecologice Europene Natura 2000 este în creștere, în care acordarea dreptului de utilizare simplă, precum și orice altă acțiune care le-ar putea pune în pericol morfologia și integritatea în ceea ce privește funcțiile ecologice, este acum interzisă.

Organizația pentru Mediul Natural (OFYPEKA) are rolul de a delimita aceste zone, propunând modificări ale listei către ministerele de resort și emițând avize pentru solicitările acestora. Potrivit informațiilor, la OFYPEKA au fost depuse cereri de declasificare (din categoria „neclasificat”) pentru plaja Charaka din Attica și pentru estuarele deltei Pinios din golful Kyparissia, însă organizația a emis avize negative, astfel că aceste cazuri nu au fost soluționate.