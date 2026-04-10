Guvernul lui Orban acuză Facebook că îi subminează campania pentru obținerea unui nou mandat la alegerile din Ungaria

Viktor Orban. sursa foto: Getty

Guvernul premierului ungar Viktor Orban se plânge că funcțiile interne ale Facebook îi subminează campania pentru un nou mandat, favorizându-l pe rivalul său Peter Magyar, care conduce în sondaje înaintea alegerilor decisive de duminică, scrie Politico.

„Algoritmul” gigantului american tech „lucrează, în esență, împotriva partidelor de guvernământ”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului ungar, Zoltan Kovacs. Meta, compania-mamă a Facebook, respinge aceste acuzații.

Premierul se confruntă cu o provocare fără precedent la cei 16 ani ai săi de putere din partea lui Magyar, care a intrat în atenția publicului printr-o postare pe Facebook în care denunța corupția și clientelismul guvernamental.

Facebook este o platformă importantă în politica ungară, iar Magyar a folosit-o constant pentru a se adresa alegătorilor și pentru a reacționa la evenimente, strângând milioane de vizualizări la postările pe care și le scrie singur.

Deși Orban are 1,6 milioane de urmăritori, față de cei 930.000 ai lui Magyar, acesta din urmă a obținut o interacțiune mai mare din partea utilizatorilor, în ceea ce privește comentariile și aprecierile: în martie, Magyar a publicat 287 de postări, generând 14.077.000 de interacțiuni – aproape dublul celor 7.868.000 de interacțiuni primite de Orban pentru cele 342 de postări ale sale, potrivit unei analize Telex publicate pe 3 aprilie.

„Vorbește limba algoritmului… și poate ține pasul cu viteza ciclului de știri fără să-și piardă claritatea strategică”, spune Marton Hajdu, șeful pe afaceri europene al partidului Tisza al lui Magyar și unul dintre candidații la parlamentare.

Potrivit lui Kovacs însă, succesul lui Magyar pe rețeaua de socializare se datorează a două sisteme diferite de profilare a utilizatorilor folosite de Meta, care îl dezavantajează pe Orban.

„Premierul este obligat să aibă un profil politic, cu limitări evidente… iar apoi avem un lider al opoziției al cărui profil este gestionat de un alt algoritm”, a precizat el într-un interviu de săptămâna trecută. Magyar are un profil personal profesional, încadrat la categoria „personalitate publică”, în timp ce Orban are o pagină de „politician”.

Esența nemulțumirii lui Kovacs este că algoritmul este mai restrictiv în privința numărului de oameni care văd o pagină de „politician” în comparație cu un profil personal profesional.

La mijlocul lunii martie, tabăra lui Orban a susținut că Facebook ar fi început să restricționeze postările premierului, în urma unei campanii masive a opoziției de raportare a conținutului partidului de guvernământ Fidesz. La sfârșitul lunii martie, directorul politic Balazs Orban a mai susținut că, timp de mai multe zile, simpatizanții nu ar fi putut da like la postările premierului.

Un purtător de cuvânt al Meta a respins aceste acuzații.

„Sistemele noastre nu tratează «profilurile în mod profesional» diferit față de «pagini» în ceea ce privește distribuirea pe Facebook”, a declarat acesta.

„Nu există restricții la conturile premierului și nici nu au fost eliminate postări. Standardele și politicile noastre comunitare se aplică în mod egal tuturor, iar avem sisteme prin care detectăm orice efort coordonat de a abuza de mecanismele noastre de raportare”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Rețelele de socializare au devenit platforme esențiale de campanie pentru alegerile din Europa.

În Ungaria, Facebook este cea mai folosită platformă de social media, cu 4 milioane de vizite de site doar în februarie 2026, într-o țară de 9 milioane de locuitori, potrivit raportului preliminar de observare al misiunii de monitorizare electorală pe termen lung trimise de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa.

Iar atunci când Meta a interzis publicitatea politică pe platformele sale, în octombrie 2025, în urma unei legislații europene care impunea obligații dure de transparență, acest lucru a reprezentat un obstacol serios pentru strategia Fidesz, care se bazase masiv pe reclame pentru a-și asigura prezența online, a explicat Bulcsu Hunyadi de la Political Capital, un think tank și o firmă de consultanță politică din Budapesta, într-o discuție cu Politico.

Fidesz a fost cel mai mare cheltuitor din UE pe publicitate politică în campania pentru alegerile europarlamentare din 2024. Partidul și organizațiile care îl susțin au cheltuit 5,4 milioane de euro pe reclame pe Meta și Google de la începutul anului până pe 15 iunie, în timp ce partidele de opoziție și organizațiile asociate lor au cheltuit 1,4 milioane de euro, potrivit unei cercetări realizate de Political Capital.

Potrivit organizației ungare de fact-checking Lakmusz, Fidesz a încercat să ocolească interdicția privind reclamele, în condițiile în care mecanismele de supraveghere ale Meta încă mai au lacune.

Partidul a organizat și rețele de activiști online pentru a-și amplifica mesajele politice pe rețelele de socializare, spune Hunyadi. De exemplu, un astfel de grup de Facebook – așa-numitul „Fight Club”, format din aproximativ 60.000 de activiști – distribuie postări însoțite de instrucțiuni despre cum pot fi împinse mai departe prin like-uri, distribuiri și comentarii.

În ciuda acestor lucruri, Magyar a obținut un avantaj: stilul lui video, mai personal și mai direct, rezonează mai bine cu publicul – și cu algoritmii platformelor – decât mesajele politice tradiționale. Asta i-a permis să ocolească presa publică și privată strict controlată de Orban – premierul controlează aproximativ 80% din peisajul media al țării –, care, în mare parte, transmite mai departe narativele guvernului.

Purtătorul de cuvânt al guvernului, Kovacs, a respins ideea că „există o majoritate covârșitoare de instituții media care sprijină munca, să zicem, a partidelor de guvernământ”.

„Oamenii își iau informațiile politice tot mai mult și în mod covârșitor, în prezent, din rețelele de socializare”, spune el.