Imaginile care au scandalizat Internetul. O tânără a lins înghețata, apoi a pus-o înapoi pe raft - VIDEO

O tânără a fost filmată în timp ce linge o înghețată pe care a pus-o înapoi pe raftul magazinului. Gestul ei a fost considerat scandalos de către internauți, după ce imaginile cu aceasta au ajuns pe rețelele sociale.

Poliția din Texas o caută, iar pedeapsa pentru încălcarea normelor sanitare ajunge până la 20 de ani de închisoare și 10.000 de dolari amendă, scrie CNN.



What kinda psychopathic behavior is this?! pic.twitter.com/T8AIdGpmuS