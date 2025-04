Antena 3 CNN › Externe › Incendii de vegetaţie în New Jersey: Peste 3.000 de oameni au fost evacuaţi, iar flăcările au mistuit aproape 3.500 de hectare Incendii de vegetaţie în New Jersey: Peste 3.000 de oameni au fost evacuaţi, iar flăcările au mistuit aproape 3.500 de hectare

Alina Drăguşin 1 minut de citit Publicat la 09:13 23 Apr 2025 Modificat la 09:19 23 Apr 2025





Incendiile au loc în contextul în care statul New Jersey se află sub o avertizare de secetă extremă. Flăcările au izbucnit în pădurile de pini din New Jersey, una dintre cele mai vaste zone protejate de pe coasta de est a ţării. Sursa foto: captură video Facebook /@MichaelFrancis