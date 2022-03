Incident chimic grav în Londra | Mai multe persoane au fost afectate și sunt tratate de echipajele de pe ambulanțe

Presa britanică menționează că există "un număr de pacienți" care primesc primul ajutor.

UPDATE: Victimele contaminării cu clor, filmate din elicopter

Televiziunea Sky News a filmat din elicopter persoanele care au fost expuse la clor și tratate ulterior de echipajele de intervenție.

Victimele au primit primul ajutor la fața locului, în afara clădirii, întinse pe pături.

Clorul gazos poate provoca iritații oculare și probleme de respirație dacă este eliberat în aer.

Nu este inflamabil și poate fi ușor detectat din cauza mirosului său puternic, înțepător, specific înălbitorilor care au la bază această substanță.

BREAKING: The London ambulance services says it is responding to a "major incident" at the aquatics centre in the Queen Elizabeth Olympic park. Crew are treating a number of patients for "breathing difficulties".https://t.co/q1WauY8bV7



March 23, 2022

UPDATE: A fost eliberată o mare cantitate de clor

Brigada de pompieri din Londra a comunicat ulterior că "o mare cantitate de clor gazos a fost eliberată în interiorul clădirii Centrului Acvatic din Parcul Olimpic Regina Elisabeta, în urma unei reacții chimice".

"În timp ce ventilăm incinta, le solicităm locuitorilor din imediata apropiere să-și închidă ușile și ferestrele", au avertizat salvatorii.

London Fire Brigade have given an update on Aquatic Centre in #Stratford.



March 23, 2022

Știrea inițială

Serviciul de Ambulanță din Londra a confirmat că intervine la fața locului, alături de Brigada de Pompieri și Poliția Metropolitană.

Pompierii au spus, la rândul lor, că li s-a semnalat "un incident chimic" în Parcul Olimpic "Regina Elisabeta".

Într-un mesaj pe Twitter, administrația parcului a precizat că "a avut loc un incident la Centrul Acvatic în această dimineață, care a implicat eliberarea unui gaz".

"Zona a fost izolată și evacuată. Lucrăm cu serviciile de urgență la fața locului. Există o serie de victime cu dificultăți de respirație, care sunt tratate de echipajele de pe ambulanță", se precizează în mesaj.

Știrea se actualizează pe măsură ce apar noi informații.