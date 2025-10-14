Liderul cecen a primit, din partea Moscovei, medalia clasa întâi "Pentru contribuția la dezvoltarea mișcării fermierilor din Rusia". Aceasta este cea de-a 36 distincţie cu care Ramzan Kadîrov a fost onorat de Kremlin, după ce armata ruşilor a invadat Ucraina, potrivit The Moscow Times.
Premiul i-a fost înmânat de Vladimir Plotnikov, prim-vicepreședinte al Comitetului Dumei de Stat pentru probleme agrare și președinte al Asociației Gospodăriilor Țărănești (Agricole) și Cooperativelor Agricole din Rusia (AKKOR), în cadrul unei ceremonii organizate la Groznîi.
Kadîrov a spus că este „încântat să primească” cea mai înaltă distincție a Asociației. Plotnikov a declarat că „în ultimii ani, sectorul agricol din Cecenia a înregistrat o creștere semnificativă” și că republica „folosește tehnologii inovatoare și utilizează utilaje moderne”. Kadîrov deține, de asemenea, titlul de „Fermier de Onoare”, pe care l-a primit în 2021.
Aceasta este cel puțin a 36-a distincție primită de liderul cecen de la invazia Rusiei în Ucraina. La începutul lunii august, numărul acestora ajunsese la 31.
Cu toate acestea, de atunci, Kadîrov a primit un premiu pentru contribuția sa la îmbunătățirea alfabetizării digitale a elevilor, o medalie „Pentru servicii aduse districtului municipal Vedensky” din regiune, ordinul „Apărătorul Sunnei” din partea Centrului de Coordonare a Musulmanilor din Caucazul de Nord și a fost, de asemenea, numit de două ori Erou al Republicii Cecene.
Kadîrov a fost decorat cu o a doua „Stea de Aur” regională de ziua sa, 5 octombrie.
Alte premii primite de Kadîrov
- 13 premii din partea unor organizații, inclusiv Ordinul Institutului Kurchatov (mai 2022) și insigna „Centaur” din partea Consiliului Arhitecților Șefi din Rusia (iunie 2024),
- 10 premii departamentale, inclusiv titlurile de „Lucrător de Onoare al Complexului Agroindustrial” și „Lucrător Excelent pe Ambulanță”, primite la două zile distanță în octombrie 2024,
- 2 ordine de stat: Ordinul Alexandru Nevski și Ordinul Meritului pentru Patrie, clasa a II-a,
- 3 premii regionale, inclusiv titlul de Erou al Republicii Cecene (acordat pentru prima dată în 2022),
- 3 premii din partea administrațiilor de ocupație ale Ucrainei, inclusiv Ordinul Prieteniei „LPR”, Medalia Eroului „LPR” și Medalia „Pentru Eliberarea Mariupolului”.