Kadîrov a primit a 36-a medalie din partea Kremlinului, de când Rusia a invadat Ucraina. Pentru ce l-au lăudat acum

Kadîrov a primit a 36-a medalie din partea Kremlinului, de când Rusia a invadat Ucraina. Pentru ce l-au lăudat acum Foto: VK

Liderul cecen a primit, din partea Moscovei, medalia clasa întâi "Pentru contribuția la dezvoltarea mișcării fermierilor din Rusia". Aceasta este cea de-a 36 distincţie cu care Ramzan Kadîrov a fost onorat de Kremlin, după ce armata ruşilor a invadat Ucraina, potrivit The Moscow Times.

Premiul i-a fost înmânat de Vladimir Plotnikov, prim-vicepreședinte al Comitetului Dumei de Stat pentru probleme agrare și președinte al Asociației Gospodăriilor Țărănești (Agricole) și Cooperativelor Agricole din Rusia (AKKOR), în cadrul unei ceremonii organizate la Groznîi.

Kadîrov a spus că este „încântat să primească” cea mai înaltă distincție a Asociației. Plotnikov a declarat că „în ultimii ani, sectorul agricol din Cecenia a înregistrat o creștere semnificativă” și că republica „folosește tehnologii inovatoare și utilizează utilaje moderne”. Kadîrov deține, de asemenea, titlul de „Fermier de Onoare”, pe care l-a primit în 2021.

Aceasta este cel puțin a 36-a distincție primită de liderul cecen de la invazia Rusiei în Ucraina. La începutul lunii august, numărul acestora ajunsese la 31.

Cu toate acestea, de atunci, Kadîrov a primit un premiu pentru contribuția sa la îmbunătățirea alfabetizării digitale a elevilor, o medalie „Pentru servicii aduse districtului municipal Vedensky” din regiune, ordinul „Apărătorul Sunnei” din partea Centrului de Coordonare a Musulmanilor din Caucazul de Nord și a fost, de asemenea, numit de două ori Erou al Republicii Cecene.

Kadîrov a fost decorat cu o a doua „Stea de Aur” regională de ziua sa, 5 octombrie.

Alte premii primite de Kadîrov