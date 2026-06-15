Keir Starmer a anunțat interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani în Marea Britanie: „Îi fac nefericiți”

4 minute de citit Publicat la 11:08 15 Iun 2026 Modificat la 11:09 15 Iun 2026

Keir Starmer a anunțat interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani în Marea Britanie FOTO: Getty Images

Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a anunțat că persoanele cu vârsta sub 16 ani din Marea Britanie vor avea accesul interzis la rețelele sociale, măsura urmând să intre în vigoare la începutul anului viitor, după adoptarea legislației necesare înainte de Crăciun.

Anunțul face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri prin care guvernul britanic dorește să protejeze tinerii de efectele nocive ale mediului online și să combată utilizarea excesivă a telefoanelor mobile.

„O interdicție totală este alegerea corectă”, a declarat Starmer, explicând că decizia a fost luată atât în calitate de prim-ministru, cât și de părinte, potrivit BBC.

„Tot ce mi-am dorit vreodată pentru propriii mei copii, din toată inima, este să fie fericiți și să fie în siguranță. Cred că asta își dorește orice părinte”, a spus liderul britanic.

El a pus sub semnul întrebării capacitatea rețelelor sociale de a oferi un mediu sigur pentru minori.

„Se poate spune cu adevărat că rețelele sociale creează un mediu sigur pentru copii? Cred că nici nu mai trebuie să răspund la această întrebare, nu-i așa?”, a afirmat Starmer.

Premierul a subliniat că nu a luat decizia cu ușurință și că recunoaște existența unor beneficii ale platformelor digitale pentru tineri.

„Nu anunț această interdicție cu ușurință și recunosc că nu este o măsură fără costuri, ca și cum rețelele sociale nu ar fi adus niciun beneficiu tinerilor. Dar guvernarea înseamnă alegeri și pentru mine este clar că o interdicție totală este alegerea corectă”, a declarat el.

„Nu sunt dispus să fac compromisuri”

În discursul său, Starmer a transmis un mesaj ferm privind siguranța copiilor.

„Vreau ca acest mesaj să fie auzit clar și răspicat. Nu sunt pregătit să fac compromisuri în privința siguranței și fericirii copiilor noștri, iar de aceea această interdicție trebuie să existe și va exista”.

El a avertizat că implementarea măsurii nu va fi simplă.

„Nu va fi ușor”, a spus premierul, adăugând că unele companii de tehnologie încearcă să convingă publicul că situația actuală este imposibil de schimbat.

„Trebuie să rezistăm acestui tip de neputință învățată. Avem capacitatea de a acționa. Guvernul poate și va schimba lucrurile”.

Potrivit lui Starmer, experiența unor state precum Australia, care a introdus o interdicție similară în decembrie anul trecut, a demonstrat că astfel de măsuri pot fi implementate.

„Da, este dificil să legiferezi, să reglementezi și să aplici astfel de măsuri, dar tocmai de aceea am ascultat oamenii și am învățat din experiența altor țări”, a spus el.

Rețelele sociale, acuzate că afectează dezvoltarea copiilor

Premierul britanic a argumentat că platformele sociale au efecte negative asupra dezvoltării copiilor și adolescenților.

„Rețelele sociale îi fac pe copii nefericiți”, a declarat Starmer.

El a susținut că acestea îi împiedică pe tineri să desfășoare activități esențiale pentru dezvoltarea lor.

„Rețelele sociale îi împiedică să își facă temele, să citească, să se joace cu prietenii și să meargă la culcare la o oră rezonabilă. Poate că nu pare mare lucru, dar acestea sunt activități care ajută un copil să se dezvolte și să devină adult”.

Starmer a adăugat că platformele facilitează hărțuirea online.

„Fac mai ușor pentru agresori să hărțuiască și să abuzeze copiii”, a afirmat el, avertizând că acest fenomen poate avea efecte grave asupra sănătății mintale.

Totodată, premierul a acuzat platformele că sunt concepute pentru a crea dependență.

„Sunt proiectate pentru a crea dependență, având funcții care te țin captiv ore întregi”, a spus acesta.

Referindu-se la generațiile actuale, Starmer a declarat: „Sincer, îmi pare rău pentru această generație. Când eram copil, nu trebuia să facem față acestui tip de tehnologie care pătrunde în toate aspectele vieții cotidiene”.

Printre platformele care ar putea intra sub incidența noilor reguli se numără TikTok, YouTube, Facebook, X și Instagram.

Guvernul intenționează să extindă măsurile și asupra serviciilor de gaming și a platformelor de transmisiuni live.

„Nu doar introducem o interdicție, ci mergem mai departe cu măsuri de referință la nivel mondial privind serviciile de gaming și platformele de streaming live”, a declarat Starmer.

Noile reguli vor viza și platformele care permit persoanelor necunoscute să contacteze copii fără verificări adecvate.

Guvernul vrea adoptarea legislației înainte de Crăciun

Întrebat de jurnalista Zoe Kleinman când va intra în vigoare interdicția și cum va funcționa aceasta, premierul a precizat că guvernul și-a creat instrumentele necesare pentru a acționa rapid.

„Am luat măsurile necesare pentru a ne asigura că guvernul poate acționa rapid. Sperăm să adoptăm reglementarea înainte de Crăciun, iar interdicția va intra astfel în vigoare la începutul anului viitor”.

Potrivit guvernului britanic, o consultare publică încheiată la începutul acestui an și la care au participat peste 116.000 de persoane a arătat că 85% dintre părinți consideră că riscurile asociate rețelelor sociale sunt mai mari decât beneficiile acestora.

„În această lume, cu această tehnologie, este greu pentru un părinte să știe ce să facă. Cred că majoritatea părinților vor saluta această măsură”, a declarat Starmer.

Premierul a precizat însă că executivul nu intenționează să renunțe la utilizarea tehnologiei în societate. „Trebuie să valorificăm puterea tehnologiei pentru a construi o Britanie mai puternică și mai echitabilă”, a concluzionat el.