Ce i-a răspuns șeful NATO unei jurnaliste afgane, care l-a implorat să nu recunoască regimul taliban din Afganistan "așa cum a făcut Donald Trump"

Sadid i s-a adresat lui Stoltenberg prin videoconferință. În spatele femeii se observă o foaie de hârtie pe care scrie în engleză "Viețile afgane contează", o trimitere la sloganul mișcării BLM.

"Aș dori să vă întreb în legătură cu decizia NATO în Afganistan. NATO nu înseamnă doar SUA. Nu credeți că decizia pe care ați luat-o, dumneavoastră sau NATO, este greșită? (...) Câte politici eșuate vor mai fi urmate înainte ca una fiabilă să fie implementată și planificată? Când privești situația, ca femeie afgană, ca și cetățean afgan obișnuit, vezi că este o situație grea. Și că sunt mii de femei care nu știu cum va arăta viitorul și (...) care vor să știe ce înseamnă cei 20 de ani. Cu NATO și toată comunitatea internațională în Afganistan, ne întoarcem din nou în trecut cu 20 de ani, după ce am fost acolo? Vreau să știu cum este posibil? SUA și Uniunea Europeană, cu discursul lor despre civilizație și efortul de a înfrânge nazismul, fascismul și imperialismul, cu tot aparatul lor de informații și nu sunt capabile să reziste în fața unui grup de talibani... Cum vedeți viitorul? În calitate de femeie, vă rog să nu recunoașteți necondiționat Emiratul Islamic taliban, cum a făcut administrația Trump în acordul cu talibanii (...) Vă rog să nu-i recunoașteți pe talibani, nu ne puneți în aceeași situație", spune Lailuma Sadid, printre lacrimi.

"A fost extrem de dificil de luat decizia de a pune capăt prezenței militare în Afganistan. A fost dificil, deoarece vă împărtășesc durerea și vă înțeleg frustrarea. Eram prim-ministru al Norvegiei în 2001, când am decis să trimitem, pentru prima dată, militari în Afganistan iar în prezent sunt secretar general NATO, răspunzător pentru prezența noastră acolo și pentru încetarea misiunii militare. Am fost de multe ori în Afganistan în acești ani. M-am întâlnit cu oameni, am întâlnit, mai ales, multe femei care s-au evidențiat drept lideri puternici, cu voce importantă. Am văzut progresul social și economic pe care ați fost capabile să-l realizați în Afganistan în acești ani. Vom continua să acordăm sprijin, să monitorizăm și să-i facem răspunzători pe noii conducători pentru îndeplinirea angajamentelor cu privire la drepturile fundamentale ale omului, inclusiv drepturile femeilor. Este o tragedie ce vedem că se întâmplă în Afganistan", a răspuns Stoltenberg.

Anterior, într-o declarație pentru CNN, Secretarul General NATO a estimat că "era imposibil din punct de vedere politic" ca aliații europeni să continue misiunea în Afganistan după retragerea SUA.

"Era imposibil, dat fiind că SUA au decis să pună capăt misiunii militare. Am venit împreună, ne-am ajustat împreună prezența și acum plecăm împreună", a explicat el, adăugând că decizia SUA a creat condițiile pentru decizia NATO.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal