Un leneș a fost salvat de pompieri, după ce a rămas atârnat pe firele electrice, în Columbia

Animalul a ajuns într-o situație periculoasă, după ce s-a cățărat pe un stâlp de electricitate. Nu a mai putut să coboare și risca să se electrocuteze oricând.

Locuitorii îngrijorați din orașul rural Taraza au cerut lucrătorilor din serviciile publice columbiene, Empresas Publicas de Medellin, să vină să salveze leneșul.

LIFE SAVER: Power electric company worker in Tarazá, Colombia rescues a sloth that was "hanging out" on the power lines yesterday. The sloth is safe & sound.❤️??? pic.twitter.com/eyjrO6eJIe