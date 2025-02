Liderii Europei au discuții de urgență. Tusk, mesaj pentru Ucraina: „Nu sunțeti singuri”

Liderii europeni reacționează vineri seară după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a plecat vineri de la Casa Albă fără să semneze un acord cu Donald Trump, în urma unui scandal în Biroul Oval. Președintele francez Emmanuel Macron reamintește că „există un agresor care este Rusia”, iar premierul le-a transmis lui Zelenski și ucrainenilor că „nu sunteți singuri”.

Din Portugalia, Emmanuel Macron este chestionat cu privire la schimbul foarte tensionat dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski.

„Există un agresor care este Rusia și un popor agresat care este Ucraina”, reamintește președintele francez, potrivit BFMTV.

El consideră că „am avut dreptate să ajutăm Ucraina și să sancționăm Rusia acum trei ani și să continuăm să o facem”.

„Trebuie să le mulțumim tuturor celor care au ajutat și trebuie să îi respectăm pe cei care luptă de la început”, conchide el.

De asemenea, și premierul Poloniei a reacționat după cearta dintre Zelenski și Trump: „Dragă Zelenski, dragi prieteni ucraineni, nu sunteți singuri”, a scris acesta pe X.

Dear @ZelenskyyUa, dear Ukrainian friends, you are not alone.