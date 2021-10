Londra, sub ape. Capitala Marii Britanii a fost lovită de inundații

Ploile torențiale au provocat haos pe străzile din Londra. Șoferii au încercat să navigheze pe dumurile inundate. Magazinele și birourile din Knightsbridge au fost și ele afectate, iar mulți oameni nu au putut ajunge la locurile de muncă.

Un front de aer rece este cel care a cauzat inundațiile. Acesta se întreaptă către estul Europei, scrie BBC.

Flooding overnight here’s a snap from Knightsbridge at 5am this morning @BBCRadioLondon pic.twitter.com/PoOTRl4pLv