Lovitură uriașă pentru Bank of America: A primit o amendă de 1,2 miliarde de dolari, a treia cea mai mare din istoria Trezoreriei SUA

<1 minut de citit Publicat la 23:57 13 Oct 2026 Modificat la 23:58 13 Oct 2026

Bank of America primește una dintre cele mai mari amenzi din istoria Trezoreriei SUA. Foto: Profimedia Images

Departamentul Trezoreriei din SUA a anunțat marți amenzi în valoare totală de 1,2 miliarde de dolari pentru Bank of America, acuzată că nu a respectat anumite obligații privind combaterea spălării banilor și regimul sancțiunilor, scrie AP.

Sancțiunea aplicată celei de-a doua mari bănci din Statele Unite este a treia ca mărime din istoria Departamentului Trezoreriei.

„Atunci când o bancă de această dimensiune nu își respectă obligațiile privind combaterea spălării banilor și sancțiunile, consecințele depășesc cu mult instituția respectivă și expun întregul sistem financiar american unor riscuri importante legate de finanțări ilicite”, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.

„Măsurile de astăzi transmit un mesaj clar: nici cele mai mari instituții financiare nu sunt mai presus de lege”, a adăugat acesta.

Trezoreria a mai anunțat că Bank of America a ajuns la un acord de 11,6 milioane de dolari cu Office of Foreign Assets Control, instituția responsabilă de aplicarea sancțiunilor americane.

Acordul vizează „aparente încălcări” ale mai multor regimuri de sancțiuni, inclusiv cele privind Iranul, Rusia, traficul de droguri și terorismul internațional.