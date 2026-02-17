În SUA, se construiește „Satul Demenţei”: Proiectul de 40 de milioane de dolari cuprinde magazine, un restaurant şi un centru spa

3 minute de citit Publicat la 17:59 17 Feb 2026 Modificat la 18:05 17 Feb 2026

Agrace Dementia Village - Satul Demenței din Madison. Sursa foto: agrace.org

Primul „sat pentru persoane cu demență” din SUA, numit Dementia Village (n.r. Satul Demenței) va fi construit în Wisconsin, un proiect de 40 de milioane de dolari, destinat să ajute rezidenții să păstreze comunitatea, legăturile sociale și calitatea vieții chiar și pe măsură ce boala lor avansează.

„Viața pe acest campus nu va părea ca într-o instituție - construim gospodării individuale care arată și se simt exact ca o casă,” a declarat Lynne Sexten, președinte și CEO al Agrace, agenția nonprofit de sănătate din spatele comunității, într-un comunicat de presă.

Dezvoltarea din zona Madison va include opt unități de locuit, fiecare cu dormitoare private și bucătării și livinguri comune, concepute să fie calde și familiare, nu clinice.

Fiecare casă va găzdui opt rezidenți grupați după interese și experiențe de viață similare, care vor participa împreună la activități și programe zilnice.

Personalul va locui în „sat”

Îngrijitorii special pregătiți vor avea propriile studiouri private, o configurație pe care Agrace speră să o facă atractivă pentru profesioniștii care caută muncă practică, axată pe relații, și să contribuie totodată la atenuarea lipsei de personal care afectează adesea industria îngrijirii pe termen lung.

Campusul va include, de asemenea, un restaurant, un centru spa, magazine, un cinematograf și spații verzi exterioare, cum ar fi parcuri și grădini, oferind rezidenților libertatea de a se plimba într-un mediu sigur.

„Satul va fi proiectat cu grijă pentru a sprijini persoanele cu demență, pentru a le menține în siguranță, oferindu-le în același timp acces la o rețea socială robustă în care să fie entuziasmați să participe,” a spus Sexten.

Modelul Hogeweyk a apărut în 2009 în Țările de Jos

Deși este o premieră în SUA, conceptul se inspiră din modelul inovator Hogeweyk din Țările de Jos.

De la debutul său în 2009, abordarea de tip sat s-a răspândit în întreaga Europa, Australia, China și Canada, transformând secțiile sterile în cartiere care tratează autonomia și conexiunea socială la fel de important ca îngrijirea medicală.

Experții spun că modelul are un impact concret asupra bunăstării și rezultatelor pacienților.

„Vedem că oamenii rămân pentru o perioadă mult mai lungă într-o stare fizică, mentală, socială și spirituală mai bună,” a declarat Eloy van Hal, fondatorul satului original Hogeweyk din Țările de Jos, pentru Cap Times din Madison.

„Calitatea vieții de la momentul diagnosticării până la deces scade dramatic”

Pe măsură ce ratele demenței cresc la nivel global, miza nu a fost niciodată mai mare.

În SUA, jumătate de milion de persoane primesc anual un diagnostic, un număr care se estimează că va ajunge la un milion anual până în 2060, pe măsură ce populația îmbătrânește.

Țara se confruntă deja cu dificultăți în a ține pasul cu impactul major al demenței. Cercetările arată că mulți dintre cei peste șase milioane de americani care trăiesc în prezent cu demență nu beneficiază de îngrijire consecventă, de calitate și coordonată, ceea ce duce la spitalizări frecvente și la o presiune considerabilă asupra membrilor familiei.

„Studiu după studiu în Statele Unite arată că calitatea vieții de la momentul diagnosticării până la deces scade dramatic,” a spus Sexten.

Satul din Wisconsin va găzdui până la 65 de rezidenți cu normă întreagă. De asemenea, va primi aproximativ 40–50 de membri ai Day Club, adulți cu demență care locuiesc acasă, dar își petrec zilele participând la activități alături de rezidenții satului.

Când va fi gata satul

Agrace nu a dezvăluit încă detalii despre tarifele comunității. Familiile vor acoperi costurile pentru cazare și masă, în timp ce cheltuielile medicale pot fi facturate asigurărilor.

„Rezidenții vor plăti tarife lunare comparabile cu ceea ce ar plăti la facilitățile de tip assisted living,” a declarat un purtător de cuvânt Agrace pentru Daily Mail.

„Agrace are, de asemenea, un fond de dotare pentru a oferi o scală de tarife ajustabilă pentru persoanele care nu și-ar permite suma completă.”

Furnizorul de îngrijire paliativă și hospice intenționează să înceapă construcția primăvara aceasta în campusul său din Fitchburg, lângă Madison, iar satul este programat să se deschidă în septembrie 2027.