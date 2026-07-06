Jaf la Muzeul Lalique din Franţa. Au fost furate bijuterii în valoare de "câteva milioane" de euro

Jaf la Muzeul Lalique din Franţa. Au fost furate bijuterii în valoare de "câteva milioane" de euro. FOTO: Profimedia Images

Muzeul dedicat lui Rene Lalique, celebrul maestru bijutier reprezentant al stilurilor Art Nouveau şi Art Deco, situat în apropierea fabricii cu acelaşi nume din estul Franţei, a fost duminică ţinta unui jaf. Hoţii au furat bijuterii în valoare de "câteva milioane" de euro, a declarat o sursă apropiată anchetei.

"Au fost furate aproximativ douăzeci de bijuterii. Prejudiciul este în curs de estimare, dar ar putea ajunge la câteva milioane de euro, probabil aproape de patru milioane", a precizat sursa, scrie Agerpres.

Muzeul, care expune, pe o suprafaţă de 900 de metri pătraţi, creaţii ale lui Rene Lalique (1860-1945) şi care a fost inaugurat în 2011 la Wingen-sur-Moder, şi-a anunţat închiderea timp de câteva zile "pentru a asigura o redeschidere în linişte şi în deplină siguranţă", potrivit unui mesaj publicat de conducere pe reţelele sociale.



Mai multe persoane cu cagule au spart o uşă şi şase vitrine care conţineau bijuterii, a indicat o altă sursă apropiată anchetei, precizând că era vorba despre bijuterii din cristal, fără pietre preţioase, care nu pot fi topite.



"S-a declanşat o alarmă, dar până când firma de pază a reuşit să se lămurească în legătură cu situaţia, o femeie de serviciu, care a ajuns prima la faţa locului, a sunat la jandarmerie", potrivit primei surse.



La solicitarea cotidianului regional Les Dernieres Nouvelles d'Alsace (DNA), Christian Dorschner, primarul localităţii Wingen-sur-Moder, o comună cu 1.500 de locuitori situată la aproximativ 60 de kilometri nord-vest de Strasbourg - s-a declarat "furios".



"Toate alarmele s-au declanşat, aşa cum trebuia să se întâmple. Apoi, se pare că, în ceea ce priveşte firma de pază, a existat o mare lacună: nu au intervenit imediat şi nu au anunţat jandarmii", a deplâns primarul.



Considerat un "loc sensibil", Muzeul Lalique "făcea obiectul unei atenţii deosebite" încă de la spargerea răsunătoare de la Muzeul Luvru, din Paris, din octombrie 2025. "Era un sistem de protecţie, dar nu era suficient", a comentat prima sursă apropiată anchetei.



Pentru a-şi crea bijuteriile, Rene Lalique a folosit iniţial pietre şi metale preţioase, apoi email, corn, fildeş şi pietre semipreţioase, potrivit site-ului instituţiei



Spargerea de duminică constituie "o atingere inacceptabilă adusă patrimoniului nostru", a deplâns într-un comunicat preşedintele regiunii Grand Est, Franck Leroy. "Dincolo de operele furate, a fost lovit un loc emblematic al istoriei, al măiestriei şi al culturii noastre", a adăugat acesta.