Nava de croazieră cu turiști homosexuali a fost refuzată și de Egipt, după ce nu a putut acosta în Turcia

Navă de croazieră. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Greg Morley a petrecut decenii întregi navigând în jurul lumii pe croaziere LGBTQ+ alături de soțul său, vizitând destinații îndepărtate din America, Asia și Europa, toate fiind văzute de pe o navă pe care „toată lumea își are locul”. Așadar, atunci când bărbatul s-a îmbarcat în cea mai recentă călătorie a sa, „Atena - Veneția” , supravegheată de compania de turism LGBTQ Atlantis Events, a spus că abia așteaptă să vadă obiectivele turistice „uimitoare și emblematice” oferite. Însă aceste planuri au fost schimbate joi, când autoritățile egiptene au blocat nava Scarlet Lady din a intra în apele sale în ultimul moment, potrivit Atlantis Events, la câteva zile după ce navei i s-a refuzat intrarea și în Turcia, scrie CNN.

„Am avut aprobarea deplină, dar ne-au refuzat autorizația în ultimul moment”, a declarat Rich Campbell, președintele și directorul general al Atlantis Events.

Într-o notă adresată pasagerilor joi dimineață, Campbell a spus: „Știu cât de mult a însemnat această vizită pentru atât de mulți dintre voi. Am reușit să navigăm pe un itinerar similar anul trecut fără probleme, așa că am fost surprinși de această decizie nefericită”.

Pentru Morley, schimbarea de ultim moment a adus un sentiment imens de dezamăgire, dar a spus că pasagerii și-au transformat frustrarea într-un sentiment de „readunare față de comunitate”, inclusiv cei care locuiesc în Turcia și Egipt, unde grupurile pentru drepturile omului avertizează cu privire la erodarea drepturilor LGBTQ.

CNN a contactat autoritățile turce și egiptene pentru comentarii.

„Două țări într-o săptămână”

Săptămâna trecută, autoritățile din Turcia au blocat intrarea în două porturi a navei, care găzduiește peste 1.000 de pasageri din SUA, oficialii susținând că nava a fost închiriată de grupuri „cunoscute pentru comportamente incompatibile cu structura societății noastre și cu valorile noastre morale”.

Atlantis a deviat rapid nava spre Cairo, dar Egiptul a urmat exemplul Turciei și a luat măsuri pentru a interzice intrarea vasului de croazieră în apele sale, potrivit lui Campbell, care a numit decizia „scandalosă”. Vineri, nava de croazieră a navigat spre insula grecească Creta.

„M-am gândit la comunitățile LGBTQ din Egipt și Turcia, unde persoanele LGBTQ nu au oportunitățile de a pleca pur și simplu pe mare. Discriminarea și lipsa oportunităților care vin odată cu marginalizarea persoanelor LGBTQ și a altor minorități ajung mult mai departe decât o reprogramare a unei nave de croazieră”, a spus Morley.

Partidul AK al președintelui turc Tayyip Erdogan a adoptat o retorică din ce în ce mai dură împotriva comunității LGBTQ în ultimul deceniu, stârnind condamnări din partea grupurilor pentru drepturile omului. Autoritățile au interzis marșurile Pride din Istanbul din 2015, invocând preocupări legate de siguranța și securitatea publică.

Între timp, în Egipt, legile morale sunt adesea folosite pentru a urmări penal persoanele LGBTQ, organizația Human Dignity Trust, cu sediul în Marea Britanie, raportând că membrii comunității sunt supuși unor arestări frecvente, sunt hărțuiți și forțați să dea mită.

Pentru unii pasageri ai croazierei, precum actorul britanic Rob Houchen, interdicțiile au fost un „adevărat semnal de alarmă” cu privire la situația dificilă a drepturilor LGBTQ la nivel global.

„Lucrurile nu se îmbunătățesc și trebuie să existe o conștientizare a acestui lucru. Aveți grijă de toți cei din jurul vostru, de toți acei oameni queer și aveți grijă să fie în siguranță”, a scris el pe rețelele sociale.

Morley a spus că este timpul ca comunitatea LGBTQ să „reia angajamentul privind modul în care cheltuim considerabilele noastre sume discreționare pentru călătorii”.

Aproximativ 1.100 dintre cei 1.900 de pasageri aflați în această călătorie sunt din SUA, potrivit lui Campbell. Restul călătorilor sunt din Regatul Unit, Canada și Australia, printre alte națiuni.

Impactul asupra afacerilor locale

Pasagerul Randy Slovacek, intervievat de CNN săptămâna trecută despre decizia Turciei, a declarat că mulți oameni de pe navă s-au dus la culcare miercuri noaptea devreme, pregătindu-se pentru plecările de dimineață către piramidele din Cairo, tururi care au trebuit să fie anulate.

„Ca urmare a unor astfel de anulări, operatorii turistici locali, restaurantele, șoferii de taxi și proprietarii de magazine au pierdut clienți plătitori și oportunitatea de schimb cultural care schimbă inimile și mințile comunității noastre”, spune Meg Ten Eyck, președinta consiliului de administrație al Asociației Internaționale de Turism LGBTQ+.

„O navă de croazieră la care se refuză accesul în două porturi într-o singură săptămână este una dintre cele mai vizibile versiuni ale unui fenomen pe care călătorii LGBTQ+ îl navighează constant, în moduri mai mici, peste tot în lume”, a declarat ea pentru CNN.

Repetând acest sentiment, Kyle Olsen, proprietarul companiei de turism LGBTQ Hermes Holidays, a declarat că interdicțiile privind croazierele reflectă o „tendință globală mai largă” și reprezintă o „reflecție tristă a ceea ce se întâmplă în întreaga lume”.

„Observăm o creștere a guvernelor de dreapta și a mișcărilor politice din ce în ce mai conservatoare, iar în multe locuri drepturile LGBTQ+ sunt reduse ca urmare”, a declarat Olsen pentru CNN. „Deciziile luate de Turcia și Egipt nu sunt izolate”.

În ciuda acestor provocări, Morley a încheiat prin a mărturisi despre rezistența persoanelor LGBTQ.

„Redirecționarea acestei nave a creat un sentiment de comunitate și mai puternic la bord”, a spus el. „Este minunat să experimentezi acest lucru”.