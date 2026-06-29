Turcia interzice acostarea unei nave de croazieră cu turiști homosexuali. Cetățenii au făcut un val de petiții către Erdogan

1 minut de citit Publicat la 17:00 29 Iun 2026 Modificat la 17:06 29 Iun 2026

Navă de croazieră. Autoritățile turce au interzis acostarea planificată la Istanbul a unei nave cu turiști homosexuali. Foto: Getty Images

Turcia a interzis intrarea în apele sale teritoriale a unei nave de croazieră contractată de compania americană Atlantis, specializată în vacanțe pentru persoane homosexuale, scrie Agerpres, care citează EFE.

Decizia autorităților turce vine după un val de petiții în acest sens adresate președinției țării.

Nava, cu aproximativ 2.700 de pasageri la bord, majoritatea homosexuali, urmează să ridice ancora din capitala greacă Atena pe 7 iulie pentru un itinerariu prin mările Egee, Ionică și Adriatică, având ca destinație Veneția, pe 15 iulie.

Pe itinerariu figurează două escale în Turcia: pe 7 iulie, la Kusadasi, un punct de plecare tradițional pentru vizitele la situl arheologic de la Efes, și pe 8-9 iulie, la Istanbul.

Presa guvernamentală din Turcia salută interzicerea navei cu turiști LGBT

La ora publicării acestei știri, site-ul web al companiei Atlantis încă menționa aceste două escale în itinerariul navei.

În paralel, mai multe instituții mass-media pro-guvernamentale turce au salutat anularea lor.

"Nava perverșilor schimbă cursul", a titrat ziarul Yeni Safak, într-un articol în care susține că respectiva "croazieră a homosexualilor" a scandalizat toate segmentele societății.

Și postul de televiziune A Haber a relatat că "nava LGBT își schimbă cursul".

Compania americană Atlantis nu a răspuns imediat solicitărilor de informații despre acest subiect și nici guvernul turc nu a făcut comentarii oficiale.

Erdogan ar fi reacționat la petițiile formulate de "cetățeni indignați"

Presa de la Ankara notează că decizia de a interzice acostarea navei a fost luată după ce președinția turcă a primit numeroase petiții din partea unor cetățeni "indignați" de planificata debarcare a pasagerilor acelei nave în porturile turcești și după ce a luat cunoștință de "protestele de pe rețelele sociale" vizavi de respectivii turiști homosexuali.

În context, presa turcă menționează și închiderea, anunțată sâmbăta trecută, a Clubului Tekyon, cel mai vechi bar gay din Istanbul.

Acest bar s-ar fi aflat în programul propus turiștilor navei de croazieră. Proprietarii barului au confirmat că, deși nu au nicio legătură cu croaziera, i-au invitat pe pasager la o petrecere.

ONG-ul Kaos GL, cea mai importantă organizație din Turcia care apără drepturile LGBTI (Lesbiene, Gay, Bisexuali, Transsexuali și Intersex, n.r.), afirmă că aceste două situații fac parte dintr-o "politică statală sistematică și coordonată de eliminare completă a spațiilor vitale, a vizibilității și a însăși existenței persoanelor LGBTI".