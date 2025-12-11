O femeie din Italia a organizat o nuntă falsă ca să-i ascundă iubitului ei că, de fapt, era căsătorită

Cei doi au decis să se căsătorească și au organizat o ceremonie fastuoasă în provincia Como, într-un loc de vis.Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O femeie a plănuit o nuntă fastuoasă cu partenerul ei la Como, în Italia. Însă ceremonia s-a dovedit a fi falsă şi nulă. Fără știrea mirelui, mireasa era căsătorită încă cu un alt bărbat.

Cei doi parteneri în vârstă de 50 de ani trebuiau să se căsătorească civil, dar viitoarea mireasă nu i-a dezvăluit niciodată viitorului soţ că era deja căsătorită, relatează Fanpage.

Nu este clar ce a determinat-o să mintă, poate de teamă sau de ruşine, dar, în orice caz, ceremonia aranjată a fost falsă și, prin urmare, căsătoria este nulă. Descoperirea a fost posibilă datorită unui participant la nuntă, care a devenit suspicios când anunțul de căsătorie nu a fost afișat la Primărie.

Cei doi aveau o relație de cel puțin cinci ani. Apoi au decis să se căsătorească și au organizat o ceremonie fastuoasă în provincia Como, într-un loc de vis. După ceremonie, au ales să încheie evenimentul cu „ritualul nisipului”, un trend foarte popular în Italia în cadrul căruia cuplul simulează uniunea sufletelor turnând nisip de diferite culori într-un recipient.

Unul dintre cei prezenţi la nuntă a dus, însă, la descoperirea falsului. Ceea ce a stârnit mai întâi suspiciuni a fost faptul că, deși rudele şi prietenii erau prezenți pentru mire, practic nu era nimeni prezent pentru mireasă. La câteva zile după ceremonie, același martor, care fusese suspicios şi din cauza altor aspecte, s-a dus la oficiul stării civile pentru a verifica dacă fuseseră afișate anunțurile de căsătorie. Cu toate acestea, nimeni nu știa nimic despre ceremonie. Angajații biroului care se ocupa cu nunţi au fost cei care au contactat apoi carabinierii, care i-au identificat și i-au citat pe tinerii căsătoriți. Și atunci bărbatul a descoperit adevărul şi anume că mariajul nu avusese loc niciodată, că femeia era căsătorită cu altcineva și că nu a putut niciodată să-i spună adevărul și astfel să evite cererea în căsătorie.

Carabinierii investighează dacă au fost comise infracțiuni, având în vedere că a fost semnat și un document. Bărbatul ar putea solicita, de asemenea, despăgubiri pentru daunele morale suferite.