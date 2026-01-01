Cum arată motocicletele de 40 de milioane de dolari ale unui fost sportiv canadian. Toate au fost confiscate de FBI

Autoritățile mexicane au confiscat motociclete în valoare de 40 de milioane de dolari, care i-ar aparține lui Ryan Wedding. FOTO Facebook FBI

Autoritățile mexicane au confiscat motociclete în valoare de 40 de milioane de dolari, care i-ar aparține lui Ryan Wedding, fost sportiv olimpic canadian la snowboard, acuzat că ar fi condus o amplă operațiune de trafic de droguri, scrie BBC.

Vehiculele au fost descoperite de autoritățile mexicane în urma mai multor raiduri, a transmis FBI într-un comunicat, precizând că acțiunile au avut loc cu sprijinul Poliției Călare Regale Canadiene (RCMP) și al Departamentului de Poliție din Los Angeles (LAPD).

Motocicletele par să fie modele rare de competiție. Luna trecută, autoritățile au confiscat de la Wedding și o limuzină Mercedes în valoare de 13 milioane de dolari, despre care se crede că ar fi fost al lui, în condițiile în care bărbatul ar trăi sub protecția cartelurilor mexicane. Anchetatorii susțin că Wedding se numără printre cei mai mari traficanți de narcotice din America de Nord.

Confiscările au avut loc la patru proprietăți din Ciudad de México și din zona înconjurătoare, potrivit unui comunicat al autorităților mexicane.

Oficialii au ridicat 62 de motociclete, multe dintre ele părând a fi Ducati, conform fotografiilor publicate de FBI. Printre alte bunuri confiscate se numără tablouri de lux, alte opere de artă, droguri și două medalii olimpice de aur. Nu este clar cui aparțin medaliile. Wedding a concurat pentru Canada la Jocurile Olimpice din 2002, de la Salt Lake City, însă nu a câștigat nicio medalie. El s-a clasat pe locul 24 în proba masculină de slalom uriaș paralel.

Luna trecută, FBI a confiscat un Mercedes CLK-GTR din 2002, evaluat la 13 milioane de dolari.

Wedding se află pe lista „Ten Most Wanted Fugitives” a FBI, iar recompensa oferită pentru informații care duc la arestarea lui este de 15 milioane de dolari. Oficialii americani l-au comparat cu alți celebri baroni ai drogurilor din America Latină, precum Pablo Escobar (Columbia) și Joaquín „El Chapo” Guzmán (Mexic). Potrivit FBI, el era cunoscut și ca „El Jefe”, „Giant”, „Public Enemy”, „James Conrad King” și „Jesse King”.

Anchetatorii susțin că și-ar fi lansat „imperiul” de rețea criminală după eliberarea dintr-o închisoare federală din SUA, în 2011, unde ispășise o pedeapsă pentru distribuție de cocaină. Autoritățile afirmă că ar fi ordonat zeci de crime în întreaga lume, inclusiv în SUA, Canada și America Latină.

În SUA, el a fost pus sub acuzare și pentru intimidarea și manipularea martorilor, spălare de bani și trafic de droguri.