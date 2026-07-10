Un cuplu de italieni a fost găsit după 6 zile în munţi. Alarma a fost dată de colegii lor de serviciu

Salvatorii din elicopter l-au zărit pe bărbat pe traseu, iar un salvator a coborât imediat pentru a vorbi cu acesta. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un cuplu de italieni, ea, în vârstă de 38 de ani, și el, în vârstă de 42 de ani au fost găsiţi vii şi nevătămaţi după 6 zile de căutări în Munții Dolomiți. Aceştia erau blocaţi în vârful munţilor. Alarma a fost dată de colegi când cei doi nu s-au prezentat la muncă.

Davide Cesaroni și Chiara Pesaresi au dispărut în Munții Dolomiți, între Veneto și Friuli, şi nu se mai ştia nimic despre ei de miercuri, 1 iulie, când au pierdut legătura telefonică cu familia și prietenii. Cuplul a fost localizat în Spalti di Toro, un lanț muntos din Dolomiții Friuli. Timp de aproape șase zile, cuplul a fost căutat în munții din regiunile Friuli Venezia Giulia și Veneto, relatează Corriere della Sera.

Luni, 6 iulie, s-a declanșat alarma când cei doi nu s-au prezentat la serviciu. Mașina lor a fost găsită parcată lângă refugiul Pordenone și s-a declanșat o căutare atât în ​​munții din regiunea Veneto, cât și în regiunea Friuli Venezia Giulia, implicând vehicule și personal din cadrul Unităților de Salvare Montană Centro Cadore și Valcellina, Guardia di Finanza (Poliția Financiară), Pompieri și mai multe elicoptere.

Încă de la început, cel mai probabil scenariu a fost că cei doi se aflau în regiunea Friuli Venezia Giulia, dar ulterior căutarea s-a extins şi în regiunea Veneto, unde mai multe echipe de salvatori montani i-au căutat într-o operaţiune de amploare. Apoi salvatorii au început să îi caute pe traseul Marini , o potecă abandonată și dificilă care leagă pasul Spe de refugiul Pordenone, prin bivuacul Gervasutti, la aproximativ 2.000 de metri altitudine. Zona fusese deja survolată cu elicopterul, dar s-a considerat necesară efectuarea unei căutări mai amănunțite, atât pe jos, cât și pe calea aerului. O echipă a fost apoi transportată la pasul Spe cu un elicopter de la Centrul de Servicii Aeriene, pentru a merge pe traseul abandonat. O a doua echipă a continuat pe calea aerului pentru o recunoaștere de sus. Și din elicopter salvatorii i-au observat pe cei doi excursioniști în mijlocul pădurii, lângă ruinele Caserei Col Cadorin.

Voluntarii l-au zărit pe bărbat pe traseu, iar un salvator a coborât imediat pentru a vorbi cu acesta, iar identitatea celor doi a fost confirmată. Cuplul era bine, deși epuizat de zilele lungi petrecute în aer liber, unde se afla blocat de mai multe zile. După ce au plecat de la refugiul Pordenone, au traversat Valea Montanaia, au coborât înapoi la refugiul Pordenone și apoi au luat traseul de la Forcella Spe. Din păcate, au fost nevoiți să se oprească din cauza condițiilor periculoase ale traseului, care se prăbușise și prezenta pante abrupte din grohotiș, aşa că nu au mai putut să se întoarcă. S-au oprit lângă ruine, deoarece în apropiere exista un pârâu care le permisese măcar să-și potolească setea în ultimele zile.

Cei doi au povestit că au auzit elicopterele de recunoaștere, dar nu au reușit să se facă văzuți. Trei voluntari au fost lăsați cu ei pentru a le verifica starea și pentru a pregăti salvarea. Cuplul a fost apoi îmbarcat într-un elicopter al Serviciului Aerian și transportat, împreună cu un salvator din Centro Cadore, la refugiul Pordenone, unde au fost predați echipei de Salvare Alpină din zonă.