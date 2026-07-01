Un pasager a câștigat 3,3 milioane de dolari la păcănele, în aeroportul din Las Vegas, după ce a jucat doar 10 dolari

În mai 2025, un alt călător a câștigat 1,8 milioane de dolari la un aparat Wheel of Fortune. Foto: Getty Images

Un pasager aflat în escală pe aeroportul internațional Harry Reid din Las Vegas a avut parte de o surpriză uriașă: a câștigat peste 3,3 milioane de dolari la un aparat de tip slot machine, după o miză de doar 10 dolari, potrivit The Guardian.

Câștigul a fost obținut duminică, în zona porților C, iar reprezentanții aeroportului au marcat momentul printr-un mesaj publicat pe platforma X: „Iată un mod inedit de a petrece timpul într-o escală. Felicitări norocosului călător care a câștigat peste 3,3 milioane de dolari la aparatul Wheel of Fortune!”

Și compania International Game Technology (IGT), producătorul aparatului, a confirmat câștigul. Potrivit acesteia, marele premiu a fost revendicat de un bărbat identificat doar cu prenumele Anthony, care juca la aparatul Wheel of Fortune Gold Spin Triple Red Hot 7s Slots. O fotografie publicată de companie îl surprinde pe câștigător zâmbind lângă aparatul care i-a adus jackpotul.

Now that's one way to spend a layover. ?✈️



Congratulations to a lucky traveler who hit a $3.3 million jackpot on the Wheel of Fortune slot machine over the weekend in C Gates at LAS Airport!



Congratulations on your incredible win, and thanks for making LAS part of your lucky… pic.twitter.com/dFjf2BTYcD — Harry Reid International Airport (@LASairport) June 30, 2026

În Statele Unite, câștigurile din jocuri de noroc care depășesc 5.000 de dolari sunt supuse automat unei rețineri de 24% din partea autorităților fiscale federale. În schimb, statul Nevada nu percepe impozit pe veniturile personale și nici pe câștigurile din loterie.

Nu este pentru prima dată când un pasager pleacă din aeroportul din Las Vegas cu un premiu impresionant. În mai 2025, un alt călător a câștigat 1,8 milioane de dolari la un aparat Wheel of Fortune aflat în zona porților D, iar în septembrie un pasager a mizat doar 1,25 dolari și a plecat acasă cu un jackpot de 348.507,71 dolari, după ce a jucat la un alt aparat din Terminalul 1.

Astfel de povești nu sunt întâmplătoare în aeroportul din Las Vegas, unde zeci de aparate de jocuri de noroc sunt amplasate chiar în terminale, oferindu-le pasagerilor șansa de a-și încerca norocul înainte de îmbarcare sau în timpul escalei.